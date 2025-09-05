Η αντίστροφη μέτρηση για το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ξεκινήσει και η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε έναν πραγματικό μαραθώνιο. Σε σχεδόν 12 μήνες θα πρέπει να ολοκληρωθούν 194 ορόσημα, ώστε να «κλειδώσει» η εκταμίευση και του τελευταίου ευρώ από τις δόσεις του προγράμματος. Η κυβέρνηση καλεί τα υπουργεία να επιταχύνουν και ποντάρει στο κίνητρο των 10 εκατ. ευρώ που θα μοιραστούν σε δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι εμπλέκονται με το «Ελλάδα 2.0».

Το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει το δανειακό σκέλος. Οι υπογραφές νέων συμβάσεων καθυστερούν, είτε λόγω γραφειοκρατίας είτε λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από επενδυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 6ο αίτημα εκταμίευσης που κατατέθηκε τον Ιούλιο στην Κομισιόν αφορούσε μόνο επιχορηγήσεις 2,1 δισ. ευρώ, χωρίς το δανειακό σκέλος, καθώς δεν είχε επιτευχθεί ο στόχος των 9 δισ. ευρώ σε συμβασιοποιημένα δάνεια. Το ποσό έμεινε στα 7,5–8 δισ. ευρώ. Έτσι, η εκκρεμότητα μεταφέρθηκε στο επόμενο αίτημα, που προβλέπει 1,8 δισ. ευρώ και στόχος είναι να κατατεθεί έως τον Οκτώβριο.

Νέα αναθεώρηση

Ως το τέλος του έτους έρχεται το 7ο αίτημα, διπλό αυτή τη φορά, με 3,5 δισ. ευρώ (1,7 δισ. επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. δάνεια). Η εκταμίευση θα κριθεί από 23 ορόσημα για τις επιχορηγήσεις και 5 για τα δάνεια. Παράλληλα, τον Οκτώβριο δρομολογείται νέα αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου, με αλλαγές στις διατυπώσεις των οροσήμων, απεντάξεις έργων και ανακατανομές στόχων, ώστε το πρόγραμμα να κλείσει χωρίς απώλειες.

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει αντλήσει 21,3 δισ. ευρώ, δηλαδή το 59% των συνολικών πόρων (9,94 δισ. επιχορηγήσεις και 11,4 δισ. δάνεια). Με το 6ο αίτημα, το ποσοστό θα φτάσει στο 65% και τα 23,4 δισ. ευρώ. Το βάρος πέφτει στα υπουργεία Περιβάλλοντος (33 ορόσημα), Ψηφιακής Διακυβέρνησης (24), αλλά και Οικονομικών, Υγείας, Υποδομών, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής. Στις μεγάλες εκκρεμότητες περιλαμβάνονται τα ειδικά χωροταξικά για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία, ο νέος δικαστικός χάρτης, η αναδιοργάνωση των σιδηροδρόμων και η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης.

Το μεγάλο στοίχημα

Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η επίτευξη οροσήμων αλλά η μετατροπή των επιχορηγήσεων σε πραγματικές δαπάνες έργων. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 10,18 δισ. ευρώ (41% του συνόλου), έναντι προϋπολογισμού 25 δισ. ευρώ σε ενταγμένα έργα. Απομένει να απορροφηθούν 8 δισ. ευρώ έως τον Αύγουστο του 2026. Ο πήχης ανεβαίνει και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που θα εκτοξευθεί στα 16,7 δισ. ευρώ, επίπεδο ρεκόρ 16ετίας. Από αυτά, τα 7,2 δισ. ευρώ αφορούν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.