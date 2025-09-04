Η εικόνα της αγοράς εργασίας στο πρώτο επτάμηνο του 2025 αποτυπώνει μια σημαντική αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών στους κλάδους που υπάγονται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (ΨΚΕ). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι υπερωρίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2024, ξεπερνώντας τις 3,5 εκατομμύρια ώρες συνολικά. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 1,5 εκατομμύριο περισσότερες ώρες εργασίας σε σύγκριση με πέρυσι, γεγονός που καταδεικνύει την κλιμάκωση των προσπαθειών των εργαζομένων σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

Η μηνιαία εικόνα για τον Ιούλιο του 2025 δείχνει ανάλογη δυναμική, με τις καταγεγραμμένες υπερωρίες να είναι αυξημένες κατά 76% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Αυτή η τάση καταγράφεται σε όλους τους κλάδους στους οποίους εφαρμόζεται η ΨΚΕ, αποτυπώνοντας μια γενικευμένη αύξηση της εργασιακής έντασης.

Οι κλάδοι που πρωτοστατούν στην αύξηση είναι σαφώς ο Τουρισμός και η Εστίαση, τομείς που παραδοσιακά εμφανίζουν υψηλές ανάγκες για υπερωριακή εργασία, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στον Τουρισμό, η αύξηση των υπερωριών σε 7μηνιαία βάση αγγίζει το +728%, ενώ σε μηνιαία βάση ο Ιούλιος καταγράφει +541% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η Εστίαση καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση, με +301% σε 7μηνιαία βάση και +154% σε μηνιαία, γεγονός που υπογραμμίζει την εξάρτηση του κλάδου από την υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών κατά την τουριστική περίοδο.

Σημαντική αύξηση παρατηρείται και στους υπόλοιπους μεγάλους τομείς απασχόλησης που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην ΨΚΕ:

Λιανεμπόριο : +105% σε 7μηνιαία βάση και +89% σε μηνιαία

: +105% σε 7μηνιαία βάση και +89% σε μηνιαία Βιομηχανία: +65% σε 7μηνιαία βάση και +25% σε μηνιαία

Η αύξηση των υπερωριών καταδεικνύει αφενός την ανάγκη των επιχειρήσεων για ευέλικτο εργατικό δυναμικό, αφετέρου όμως εγείρει ερωτήματα για την εντατικοποίηση της εργασίας και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι η καταγραφή υπερωριών μέσω της ΨΚΕ φέρνει μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς πλέον είναι διαθέσιμα ακριβή στοιχεία για την έκταση και τη συχνότητα των υπερωριακών ωρών, ωστόσο η τάση δείχνει ότι η ελληνική αγορά εργασίας εξακολουθεί να βασίζεται σε σημαντική υπερεργασία.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με αναλυτές, αποτελούν επίσης δείκτη των πιέσεων που δέχονται οι επιχειρήσεις σε κλάδους αιχμής και της ανάγκης τους να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση, κυρίως σε περιόδους αιχμής όπως το καλοκαίρι. Η ψηφιακή παρακολούθηση των υπερωριών μέσω της ΨΚΕ αναμένεται να αποτελέσει εργαλείο για καλύτερη εποπτεία και προγραμματισμό των ωρών εργασίας, ενώ ταυτόχρονα φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για συζητήσεις σχετικά με την ισορροπία μεταξύ παραγωγικότητας και εργασιακής πίεσης.

Συνολικά, τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για το επτάμηνο του 2025 δείχνουν ότι η υπερωριακή απασχόληση παραμένει κρίσιμος μηχανισμός για την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό και την εστίαση, ενώ ανοίγουν τη συζήτηση για τον τρόπο που θα μπορούσαν να διασφαλιστούν ταυτόχρονα τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι ανάγκες των επιχειρήσεων.