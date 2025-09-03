Από τον Νοέμβριο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η εφαρμογή αυτή καθυστέρησε αρκετούς μήνες, καθώς υπήρξαν τεχνικά προβλήματα στη σύνδεση της φορολογικής διοίκησης με το Κτηματολόγιο. Ωστόσο, τώρα όλα δείχνουν ότι παίρνουν τον δρόμο τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν ότι τα ζητήματα αυτά θα έχουν λυθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, ώστε να ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία του μητρώου.

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων δεν θα είναι απλώς μια λίστα με τα ακίνητα των φορολογουμένων. Αντιθέτως, θα λειτουργεί ως ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του. Σε αυτόν θα καταγράφονται πληροφορίες όπως ο τύπος του ακινήτου (π.χ. κατοικία, επαγγελματικός χώρος), η επιφάνεια, η θέση, ο όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή ημιτελές, εάν είναι κενό, μισθωμένο ή παραχωρημένο δωρεάν. Κάθε φάκελος θα περιέχει επίσης τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πολεοδομικές άδειες και τυχόν εκκρεμείς αγωγές. Στην ουσία, κάθε ακίνητο θα έχει έναν πλήρη ψηφιακό «χάρτη» που θα συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Με την ενεργοποίηση του μητρώου, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί διασταυρώσεις των στοιχείων που διαθέτει μέσω του Ε9 με τα δεδομένα του Κτηματολογίου. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και όταν τα στοιχεία συμφωνούν, ο φάκελος κάθε ακινήτου θα ολοκληρώνεται αυτόματα. Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν ειδοποίηση για να ελέγξουν τα στοιχεία τους ότι είναι ορθά. Αν εντοπιστούν κενά ή ελλείψεις, θα κληθούν να συμπληρώσουν τα δεδομένα που λείπουν, είτε από την ΑΑΔΕ είτε από το Κτηματολόγιο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα ακίνητα που δεν είχαν ποτέ δηλωθεί στο Ε9, ακόμη και αν υπάρχουν στο Κτηματολόγιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει άμεσα ελέγχους, καθώς δεν έχουν καταβληθεί φόροι όπως ο ΕΝΦΙΑ ή προηγούμενοι φόροι ακίνητης περιουσίας. Τα πρόστιμα σε τέτοιες περιπτώσεις αναμένεται να είναι αυστηρά. Αντίθετα, για μικρές διαφορές, όπως μια διαφορά στο εμβαδόν ή στο ύψος του μισθώματος, δεν προβλέπονται πρόστιμα.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει επίσης να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου που διαθέτουν. Για παράδειγμα, αν κάποιος διαθέτει τρία ακίνητα, θα πρέπει να δηλώσει ποιο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία, ποιο ως γραφείο και ποιο μισθώνει. Οι ιδιοκτήτες που ασχολούνται με βραχυχρόνιες μισθώσεις θα εισάγουν όλα τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Μητρώο, τα οποία θα μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης.

Να σημειωθεί ότι το νέο μητρώο δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές θα έχουν επίσης πρόσβαση στην εφαρμογή και θα μπορούν να δουν τα ακίνητα που μισθώνουν. Αν διαπιστώσουν αποκλίσεις, όπως μικρότερο μίσθωμα από αυτό που πληρώνουν ή ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη, θα υποχρεούνται να δηλώσουν τις σωστές πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να παρακολουθεί τα μισθώματα και να διασφαλίζει τη σωστή καταβολή φόρων.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες, το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων αναμένεται να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά ακινήτων και να βελτιώσει τη φορολογική παρακολούθηση. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα χρειαστεί να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να τα ενημερώσουν, ώστε να αποφύγουν πρόστιμα και να έχουν πλήρη εικόνα της φορολογικής τους κατάστασης. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία κάθε ακινήτου σε ένα μέρος, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και τον έλεγχο από την ΑΑΔΕ, αλλά και την ενημέρωση των ίδιων των πολιτών.

Η νέα αυτή πλατφόρμα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή διαχείριση των ακινήτων και αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που οι πολίτες διαχειρίζονται την περιουσία τους και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η ΑΑΔΕ καλεί τους πολίτες να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν το Μητρώο από τον Νοέμβριο και να φροντίσουν να έχουν όλα τα στοιχεία τους σωστά και ενημερωμένα.