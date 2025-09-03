Μετά τον προσωπικό αριθμό για τους πολίτες, η σκυτάλη περνά τώρα στα ακίνητα. Στα σκαριά βρίσκεται ο «μοναδικός αριθμός ταυτότητας ακινήτου» που θα συνοδεύει κάθε ιδιοκτησία σε όλες τις συναλλαγές αλλά και σε διοικητικές, νομικές και τεχνικές διαδικασίες. Στόχος είναι να μπει τάξη στο χάος των διαφορετικών αριθμών που ταυτοποιούν σήμερα ένα ακίνητο: από τον ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου και τον ΑΤΑΚ του Ε9, μέχρι τον αριθμό παροχής ρεύματος, τον υδρομετρητή και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Η σχετική μελέτη έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα καταγράψει και θα χαρτογραφήσει το πλήθος αριθμών που χρησιμοποιούν σήμερα δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Από το Κτηματολόγιο και την ΑΑΔΕ, μέχρι τους ΟΤΑ, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τις εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης και τις ασφαλιστικές.

Ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο

Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας ακινήτου συνδέεται με τη δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων, μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα είναι σε πλήρη λειτουργία το 2026, με χρηματοδότηση 8,285 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πλατφόρμα, υπό την ονομασία E-Registries, θα λειτουργεί ως ο ψηφιακός φάκελος κάθε ακινήτου. Θα συγκεντρώνει στοιχεία από Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, πολεοδομίες και δικαστικές εκκρεμότητες, δημιουργώντας μια ενιαία εικόνα ανά ακίνητο.

Με το νέο σύστημα, κάθε ακίνητο θα ταυτίζεται με τα τετραγωνικά που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ενώ οι υπόλοιπες βάσεις δεδομένων θα ενημερώνονται αυτόματα. Έτσι, οι συνηθισμένες αποκλίσεις μεταξύ Κτηματολογίου και Ε9, που σήμερα προκαλούν τεράστια ταλαιπωρία, καθυστερήσεις και πρόσθετο κόστος στις αγοραπωλησίες, θα αντιμετωπίζονται μέσω διαλειτουργικότητας.

Αυτόματη ενημέρωση

Το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων δεν θα απαιτεί επανυποβολή στοιχείων από τους πολίτες. Οι βάσεις δεδομένων του Δημοσίου θα «μιλούν» μεταξύ τους, ώστε κάθε αλλαγή να ενημερώνει αυτόματα το σύνολο των υπηρεσιών.

Τα στοιχεία που θα αντληθούν

Στην πλατφόρμα θα ενσωματωθούν:

Τα δεδομένα του Κτηματολογίου, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.

Τα στοιχεία του Ε9.

Οι πολεοδομικές άδειες από το ΤΕΕ.

Πληροφορίες από δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία για αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες.

Τα στοιχεία των αποδεκτών αγροτικών επιδοτήσεων για καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Η αυτόματη ενημέρωση των συναλλαγών

Με τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας, κάθε αλλαγή ιδιοκτησίας θα καταγράφεται αυτόματα. Έτσι, όταν ένα συμβόλαιο αναρτάται στο myPROPERTY, το μητρώο θα ενημερώνει αμέσως παρόχους ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και Δήμους, χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από τον πωλητή ή τον νέο ιδιοκτήτη.