Το One & Only Aesthesis, το νέο υπερπολυτελές beach resort της Γλυφάδας, εκεί όπου παλιότερα βρίσκονταν τα Αστέρια Γλυφάδας, παρουσίασε επίσημα η Grivalia Hospitality λίγο πριν ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό, εστιάζοντας στην ολοκλήρωση του σημαντικού και σύνθετου αυτού έργου μέσα από μία επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εγκαινίασε το έργο μαζί με τον κ. Γιώργο Χρυσικό, Πρόεδρο και CEO της Grivalia Hospitality, την Αυτού Εξοχότητα Mohammed Al Shaibani, Διευθύνοντα Σύμβουλο ICD & Πρόεδρο της Kerzner International και τον Philippe Zuber, CEO της Kerzner International, ενώ επίτιμος καλεσμένος της τελετής ήταν ο Prem Watsa, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings και βασικός μέτοχος της Grivalia Hospitality.

Με όραμα της Grivalia Hospitality να μετατρέψει την Ελλάδα σε κορυφαίο προορισμό υπερπολυτελούς φιλοξενίας διεθνώς, το One & Only Aesthesis αποτελεί ένα έργο-ορόσημο για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς φέρνει νέα δεδομένα στον εγχώριο τομέα του τουρισμού, σηματοδοτώντας παράλληλα την είσοδο και λειτουργία του One & Only, ενός από τα κορυφαία brands υπερπολυτελών θερέτρων στον κόσμο, στη χώρα μας.

Σε μια ειδυλλιακή έκταση 278.000τμ. προστατευμένης δασικής περιοχής, με ακτογραμμή 2,2χλμ., το One & Only Aesthesis με δυναμική 127 κλειδιών και 14 ιδιωτικών κατοικιών, θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, δίνοντας έμφαση στην ιδιωτικότητα ως το απόλυτο παραθαλάσσιο καταφύγιο, αλλά και σε απαράμιλλες καινοτόμες εμπειρίες για τους επισκέπτες, όπως συμβαίνει με κάθε προορισμό που επιλέγει η One & Only σε μερικές από τις πιο όμορφες τοποθεσίες στον κόσμο. Επιπλέον, με την Grivalia Hospitality να εστιάζει σημαντικά σε θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας σε όλα τα έργα που διαθέτει υπό ανάπτυξη, το One & Only Aesthesis συνδυάζει την υψηλή αισθητική με την περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία και φέρει την πιστοποίηση Sustainable SITES και LEED βαθμίδας Silver.

O Prem Watsa, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings και βασικός μέτοχος της Grivalia Hospitality

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως το έργο αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς κατά την περίοδο της κατασκευής τα τελευταία 6 χρόνια εργάστηκαν πάνω από 450 άτομα, ενώ για τις ανάγκες λειτουργίας του resort έχουν ήδη δημιουργηθεί πάνω από 500 νέες θέσεις απασχόλησης.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σημείωσε «Καλωσορίζουμε το One & Only Αesthesis, ένα έργο ορόσημο για την χώρα μας. Η Grivalia Hospitality και η Kerzner International παρέδωσαν σήμερα ένα resort μοναδικό στο είδος του, μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης, που αποτελεί ένα εξαίρετο παράδειγμα του πως μια τουριστική επένδυση, όταν διέπεται από βιωσιμότητα σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο πως μέχρι σήμερα εκλαμβάνουμε την υπερπολυτελή φιλοξενία στη χώρα μας»

O κ. Γιώργος Χρυσικός, Πρόεδρος και CEO της Grivalia Hospitality

Όπως επεσήμανε ο κ. Γιώργος Χρυσικός, Πρόεδρος και CEO της Grivalia Hospitality: «Είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι που ακόμη ένα έργο μας και μάλιστα αυτού του βεληνεκούς ολοκληρώθηκε και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το επόμενο διάστημα, αποτελώντας ορόσημο για τον κλάδο μας και την Αθηναϊκή Ριβιέρα συνολικά. Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με την Kerzner International, παγκόσμιο ηγέτη στην υπερπολυτελή φιλοξενία, και να φέρνουμε το πρώτο One & Only στην χώρα μας. Το One & Only Aesthesis αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας και καθιερώνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα ως κυρίαρχο προορισμό πολυτελούς φιλοξενίας διεθνώς. Ως Grivalia Hospitality, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αναπτύξεις υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στην αειφορία, θέλοντας έτσι να καταστήσουμε την Ελλάδα σημείο αναφοράς για premium επισκέπτες από όλο τον κόσμο».

«Το On e& Only brand θέτει σταθερά τις βάσεις για την παροχή μοναδικών, απαράμιλλων υπερπολυτελών εμπειριών σε κάθε προορισμό όπου έχει παρουσία. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ξεκινάμε το ταξίδι μας στην Ελλάδα με το One & Only Aesthesis – ένα νέο beach resort που βρίσκεται στην καρδιά μιας από τις πιο μυθικές πόλεις στον κόσμο» ανέφερε ο Philippe Zuber, CEO της Kerzner International. «Καθώς συνεχίζουμε την επέκτασή μας σε ολόκληρη της Ευρώπη, το ντεμπούτο μας στην Ελλάδα θα ενισχύσει τη θέση μας ως brand, φέρνοντας το One & Only Aesthesis στο λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με έμπνευση από την πολιτιστική κληρονομιά και τον γαστρονομικό πλούτο της Αθήνας, το One & Only Aesthesis είναι μια γιορτή της ζωής, της αυθεντικότητας, της αίγλης, παρέχοντας μια ειδυλλιακή βάση από όπου οι επισκέπτες μπορούν να ξεκινήσουν για να εξερευνήσουν την υπόλοιπη χώρα».