Επιδρομή από ακρίδες στη Σομαλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η Σομαλία, καθώς μεγάλα σμήνη ακρίδων έχουν σαρώσει την ανατολική Αφρική.

Σύμφωνα με το BBC, τα έντομα που καταστρέφουν τεράστιες ποσότητες βλάστησης, αποτελούν «σημαντική απειλή για για την εύθραυστη κατάσταση διατροφικής ασφάλειας της Σομαλίας», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Γεωργίας της χώρας.

Εκφράζονται μάλιστα φόβοι ότι η κατάσταση δεν θα μπορεί να έχει τεθεί υπό έλεγχο μέχρι την έναρξη της συγκομιδής, τον Απρίλιο.

Τα σμήνη ακρίδων που σαρώνουν τα πάντα στη Σομαλία και την Αιθιοπία είναι τα μεγαλύτερα που έχουν πλήξει τις δύο χώρες τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, για τη γειτονική Κένυα αυτή είναι η πιο σοβαρή εισβολή ακρίδων που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία 70 χρόνια, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ωστόσο η Σομαλία είναι η πρώτη χώρα στην περιοχή που κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας της επιδρομής ακρίδων.

Εξαιτίας της αστάθειας στη χώρα δεν είναι δυνατό να επιστρατευθούν αεροπλάνα προκειμένου να γίνουν ψεκασμοί με εντομοκτόνα από αέρος. Τον Ιανουάριο ο FAO είχε ζητήσει διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση των ακρίδων στο Κέρας της Αφρικής, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των εντόμων στην περιοχή μπορεί να 500πλασιαστεί έως τον Ιούνιο.

Σε κάθε περίπτωση, ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, Μπουκάρ Τιτζανί, τόνισε ότι και άλλες χώρες βρίσκονται σε κίνδυνο «ειδικά το Νότιο Σουδάν, η Ουγκάντα και η Ερυθραία».

#FAO and all partners are putting all hands on deck to avert #foodinsecurity and loss of #pasture for animals in the #HornofAfrica. Join us to achieve #Zerohunger, #SDG2. https://t.co/cDzTBx9vKa

— Bukar Tijani (@bukarsadiqqi) February 2, 2020