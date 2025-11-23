Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία

Έλενος, Λένος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο δεν είναι κάποια γνωστή ονομαστική εορτή.

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσίου Αμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου, Οσίου Ελένου επισκόπου Ταρσού

Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

Ο Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου ήταν Καππαδόκης, σύγχρονος και στενός φίλος του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου. Γεννήθηκε γύρω στο 340 μ.Χ. στην Καισάρεια της Καππαδοκίας και καταγόταν από ευσεβή και μορφωμένη οικογένεια. Σε νεαρή ηλικία σπούδασε ρητορική κοντά στον διάσημο δάσκαλο Λιβάνιο, αλλά γρήγορα ενθουσιάστηκε από τη χριστιανική αλήθεια και αφιερώθηκε στην Εκκλησία.​

Η αρχιερατική του διαδρομή ξεκίνησε το 344 μ.Χ., όταν ενθρονίσθηκε ως επίσκοπος Ικονίου. Ο Αμφιλόχιος διακρίθηκε για την αγάπη του στην ευσέβεια, την ορθή διδασκαλία και τη φροντίδα του ποιμνίου του. Υπήρξε δυναμικός υπερασπιστής της Ορθοδοξίας, ιδίως εναντίον του Αρειανισμού και άλλων αιρέσεων, ενώ συμμετείχε ενεργά στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως (381 μ.Χ.). Με επιστολές και λόγους προσέφερε στήριξη στη χριστιανική πίστη και αναδείχθηκε πνευματική αυθεντία ακόμη και για απομακρυσμένες Εκκλησίες.​

Ο Αμφιλόχιος εκοιμήθη ειρηνικά γύρω στο 394 μ.Χ. Η μνήμη του τιμάται στις 23 Νοεμβρίου ως παράδειγμα ορθόδοξου ποιμενάρχη, αγωνιστή της πίστης, λόγιου και αληθινού πνευματικού πατέρα.

