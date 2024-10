Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει σήμερα και φέρνει μαζί της και για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου που ακολουθεί, έξι πρεμιέρες, εκ των οποίων η μία παιδική, το «Πώς να Σώσετε Έναν Μάγο».

Ωστόσο, για τους ενήλικες έχει την επιστροφή του Venom/Τομ Χάρντι για την «Τελευταία πράξη» της τριλογίας, αλλά και δύο βραβευμένες ταινίες. Το «Anora» που κέρδισε πέρσι τον Μάιο τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών και το ντοκιμαντέρ της Ματί Ντιόπ, «Δαχομέη» που κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο φετινό Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ αποτελεί την επίσημη πρόταση της Σενεγάλης για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

Σκηνοθεσία: Κέλι Μάρσελ

Σενάριο: Κέλι Μάρσελ, Τομ Χάρντι

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χάρντι, Τσιουιτέλ Ετζιοφόρ, Τζούνο Τεμπλ, Ρις Ιφανς, Πέγκι Λου, Στίβεν Γρέιχαμ

Διάρκεια: 109 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Όλοι καταδιώκουν τον Eddie και τον Venom. Με τον κλοιό να σφίγγει ασφυκτικά, το δίδυμο βρίσκεται ενάντια σε δύο κόσμους ταυτόχρονα και αναγκάζεται να πάρει τη μοιραία απόφαση που θα κατεβάσει την αυλαία με την τελευταία πράξη στην ιστορία των Venom και Eddie.

Anora

Σκηνοθεσία: Σον Μπέικερ

Σενάριο: Σον Μπέικερ

Πρωταγωνιστούν: Μάικι Μάντισον, Μαρκ Εϊντελστιν, Γιούρα Μπορίσοφ

Διάρκεια: 139 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Η Anora, μία νεαρή σεξεργάτρια από το Μπρούκλιν, αρπάζει την ευκαιρία να ζήσει το παραμύθι της Σταχτοπούτας όταν συναντά και παντρεύεται αυθόρμητα τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη. Τα νέα μαθεύονται στη Ρωσία και το παραμύθι της απειλείται καθώς οι γονείς του καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για να ακυρώσουν τον γάμο.

Δαχομέη

Σκηνοθεσία: Ματί Ντιόπ

Σενάριο: Ματί Ντιόπ, Μαλκένζι Ορσέλ

Διάρκεια: 68 λεπτά

Διανομή: One From the Heart

Η υπόθεση

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, ένα ποιητικό δοκίμιο για τη βίαιη αρπαγή των αρχαιοτήτων της Δαχομέης από τη Γαλλία και τον θριαμβευτικό επαναπατρισμό τους στο σημερινό Μπενίν. Μια οικουμενική αντι-αποκιοκρατική ιστορία με ολοφάνερες αναλογίες με την περιπέτεια των δικών μας μαρμάρων του Παρθενώνα.

Σκηνοθεσία: Λόις Πατίνιο

Σενάριο: Λόις Πατίνιο, Γκαρμπίνιε Ορτέγκα

Πρωταγωνιστούν: Αμίντ Κιμάνι, Τούμπρ Σιόνγκ, Σιμόνε Μιλάβα

Διάρκεια: 113 λεπτά

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

Η ταινία διαδραματίζεται στο Λάος και την Τανζανία, συνδέοντας δύο εντελώς διαφορετικές κουλτούρες μέσω της βουδιστικής έννοιας της μετενσάρκωσης.Στο Λάος, το πρώτο μέρος του Samsara, λαμβάνει χώρα σε ένα βουδιστικό μοναστήρι, όπου νεαροί μοναχοί διαλογίζονται για τη ζωή και τον θάνατο. Μέσα από τον διαλογισμό τους, προσκαλούν τους θεατές να ασχοληθούν με τα ορατά και αόρατα στοιχεία της ζωής, υπονοώντας ακόμη και ότι θα μπορούσε κανείς να απολαύσει την ταινία με κλειστά μάτια. Οι νεαροί μαθητεύουν δίπλα σε σοφούς μοναχούς. Ένας από αυτούς διασχίζει κάθε μέρα το ποτάμι για να διαβάσει αποσπάσματα από το Θιβετιανό Βιβλίο των Νεκρών σε μια γυναίκα. Όταν θα έρθει η σειρά της να πεθάνει, το πνεύμα της θα πάρει τον δρόμο για την μετεμψύχωση. Στη συνέχεια, η ταινία μεταφέρεται στη Ζανζιβάρη, στην Τανζανία, αντιπαραθέτοντας τη γαλήνια πνευματικότητα των μοναχών του Λάος με τις ζωντανές αφρικανικές πολιτιστικές πρακτικές. Το δεύτερο μισό της Samsara εστιάζει σε μια πιο αισθητηριακή εμπειρία, παρατηρώντας τελετουργίες της καθημερινής ζωής μίας οικογένειας που ζει στην ακτή.

Birdcage Inn

Σκηνοθεσία: Κιμ Κι-Ντουκ

Σενάριο: Κιμ Κι-Ντουκ,

Πρωταγωνιστούν: Αν Τζάε-μο, Λι Τζι-έουν, Λι Χιε-έουν

Διάρκεια: 95 λεπτά

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Η Γι-Να, μία νεαρή εργαζόμενη του σεξ φτάνει σε μια υποβαθμισμένη παραλιακή πόλη και η διαμονή της σε ένα οικογενειακό ξενοδοχείο/οίκο ανοχής έχει μια μεταμορφωτική επίδραση τόσο σε αυτήν όσο και στην οικογένεια. Η κόρη της οικογένειας, αρχικά εχθρική προς την Γι-Να και απειλούμενη από τη σεξουαλικότητά της, σταδιακά δένεται μαζί της. Στο τέλος, και οι δύο βρίσκουν την αδερφή που λαχταρούσαν…

Πώς να Σώσετε Έναν Μάγο

Σκηνοθεσία: Ρόμαν Αρτέμιεφ

Σενάριο: Ρόμαν Αρτέμιεφ, Τζένρικ Νεμπόλσιν

Με τις φωνές των: Κώστας Αποστολίδης, Τάσος Νταπαντάς, Μυρτώ Ναούμ, Κώστας Τερζάκης, Δημήτρης Μπαμπανιώτης

Διάρκεια: 76 λεπτά

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Αυτό το Halloween, μπορείς να γίνεις και εσύ ανίκητος! Μερικές φορές όμως θα πρέπει να περιμένεις μερικούς… αιώνες όπως θα μάθετε στη νέα, γεμάτη περιπέτεια και χιούμορ ταινία κινουμένων σχεδίων.