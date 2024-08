Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα του «Alien: Romulus» που έρχεται στους κινηματογράφους την Πέμπτη 29 Αυγούστου. Το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας επαναφέρει το εξαιρετικά επιτυχημένο franchise της ταινίας «Alien» πίσω στις ρίζες του και οι θεατές αναμένεται να ζήσουν στις σκοτεινές αίθουσες μία πραγματικά τρομαχτική κινηματογραφική εμπειρία δια χειρός Fede Alvarez (Evil Dead, Μην Ανασαίνεις-Don’t Breathe) και Ridley Scott (Ναπολέων-Napoleon, Η Διάσωση-The Martian).

Σύνοψη

Εξερευνώντας τα βάθη ενός εγκαταλειμμένου διαστημικού σταθμού, μια ομάδα νεαρών αποικιστών του διαστήματος έρχονται αντιμέτωποι με την πιο τρομακτική μορφή ζωής στο σύμπαν.

Το ταξίδι του νέου Alien

«Στο διάστημα κανείς δεν μπορεί να ακούσει τις κραυγές σου». Αυτό το εμβληματικό σλόγκαν έχει μείνει χαραγμένο στις καρδιές διαφορετικών γενιών και για τέσσερις δεκαετίες, η σειρά ταινιών «Alien» έχει ανεβάσει τον πήχη των θρίλερ επιστημονικής φαντασίας.

Η ευφυέστατη ταινία του 1979 σε σκηνοθεσία του Ridley Scott έβαλε τις βάσεις για μία σειρά ταινιών που επιστράτευσε απίθανους σκηνοθέτες (James Cameron, David Fincher και Jean-Pierre Jeanuet μεταξύ άλλων), πρωτόγνωρα τέρατα και πρωτοποριακά ειδικά εφέ που καθόρισαν το τι θα πει να τρομάζεις πραγματικά.

Το ταξίδι της νέας ταινίας ξεκίνησε όταν ο Fede Alvarez παρουσίασε τις ιδέες του στον καταξιωμένο σκηνοθέτη πριν χρόνια. Ο Scott ενδιαφέρθηκε αμέσως. «Ο Fede Alvarez είχε ένα πραγματικό όραμα για την ταινία αυτή» θυμάται ο executive producer Tom Moran (Unstoppable).

Ο Alvarez άρχισε να δουλεύει το σενάριο με τον Rodo Sayagues (Μην Ανασαίνεις 2-Don’t Breathe 2). Σύμφωνα με τον παραγωγό Michael Pruss, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να βρουν πώς θα κάνουν μία ταινία «Alien» για το 2024. «Η εξέλιξη της σειράς είναι συναρπαστική, αλλά χρειαζόταν μία νέα, σύγχρονη ταινία» λέει ο Pruss.

Οι δημιουργοί έπρεπε να καταλάβουν όχι μόνο τη μυθολογία αλλά και πώς οι χαρακτήρες, ο τρόμος και η αγωνία μπορούν να εκφραστούν σήμερα. Ο James Cameron, που έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία «Aliens» το 1986 συναντήθηκε με τον Alvarez στα πρώτα στάδια συγγραφής του σεναρίου, προσφέροντας την ανεκτίμητη ματιά του για τα πάντα, από την εξέλιξη των χαρακτήρων μέχρι τη δημιουργία των εξωγήινων.

Το μονοπάτι από τη σύλληψη μέχρι το γύρισμα είναι ο καρπός πολλών δημιουργικών ανακαλύψεων από τη μεριά του Alvarez. «Υπάρχει μία διαγεγραμμένη σκηνή στο στην ταινία Aliens, όπου κάτι παιδιά τρέχουν ανάμεσα στους εργάτες της αποικίας» εξηγεί ο Alvarez. «Θυμάμαι να σκέφτομαι πώς θα ήταν για έναν έφηβο να μεγαλώνει σε μία τόσο μικρή αποικία και τι θα του συνέβαινε όταν θα γινόταν 20 χρονών».

Η υπόθεση γέννησε την ιστορία της ταινίας «Alien: Romulus», δίνοντας μία νέα τροχιά στην ανθολογία. Η πρωτότυπη ιστορία του Alvarez και του Sayagues διαδραματίζεται σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία «Alien» και 37 χρόνια μετά την ταινία «Aliens». Καθώς εξερευνούν έναν εγκαταλειμμένο διαστημικό σταθμό, με την ελπίδα να βρουν την απαραίτητη τεχνολογία για να εγκαταλείψουν τον καταδικασμένο πλανήτη, μια ομάδα νεαρών αποικιστών, άθελα τους, ξυπνούν τον πιο τρομαχτικό οργανισμό στο σύμπαν.

Μία νέα γενιά ηθοποιών

Η ταινία «Alien: Romulus» είναι η πρώτη της ανθολογίας που φιλοξενεί νεαρούς χαρακτήρες και οι δημιουργοί θέλησαν να εξασφαλίσουν τους πιο φρέσκους νέους ηθοποιούς για τους ρόλους. Ο χαρακτήρας της Rain Carradine ήταν ο πρώτος για τον οποίο έγινε έρευνα. Τον ρόλο της πρωταγωνίστριας Rain υποδύεται η Cailee Spaeny (Priscilla, Εμφύλιος Πόλεμος-Civil War).

Ο Fede Alvarez λέει για την επιλογή αυτή: «Κάνω τη διανομή στο μυαλό μου όταν γράφω ένα σενάριο και καρφιτσώνω φωτογραφίες σε έναν πίνακα για να συνδεθώ με τους χαρακτήρες καλύτερα. Η φωτογραφία της Cailee ήταν η πρώτη που έβαλα στον τοίχο… ήξερα από πάντα θα ήταν η Rain».

Η Rain είναι ένα 25χρονο κορίτσι που, μετά τον θάνατο του γονιού της, θέλει να εξασφαλίσει μία καλύτερη ζωή μακριά από την αποικία όπου ζει. Αναζητώντας την ελευθερία, η Rain θα χρειαστεί να παλέψει για να επιβιώσει.

Η Spaeny ήταν προορισμένη για να υποδυθεί τη Rain. «Πάντα θαύμαζα το franchise» λέει. «Είναι εμβληματικό. Εκστασιάστηκα όταν έμαθα ότι ο Fede θα σκηνοθετούσε την επόμενη ταινία Alien. Ήταν μία εκπληκτική εμπειρία με ένα συναρπαστικό σενάριο και έναν ζόρικο χαρακτήρα», τονίζει η νεαρή ηθοποιός.

Ο αδελφός της Rain, ο Andy, είναι μία συνθετική οντότητα της Weyland-Yutani Corporation (της εταιρείας πίσω από την αποικία και τον διαστημικό σταθμό). Οι συνθετικές οντότητες της ταινίας είναι ρομπότ που θυμίζουν πολύ τους ανθρώπους σε εμφάνιση και δράση. Ο Andy είναι ένας αδελφός γεμάτος κατανόηση και διάθεση να βοηθήσει και να προστατεύσει την αδελφή του. Τον ρόλο υποδύεται ο David Jonsson (Industry, Murder is Easy).

«Η ταινία έχει πολλά συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα» λέει ο Jonsson. «Μιλάει για την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν τη γαλήνη, ένα μέρος για να ζήσουν, μία πατρίδα, ένα σπίτι».

Ο Tyler, ο πρώην σύντροφος της Rain δουλεύει στα ορυχεία. Τον ρόλο υποδύεται ο Archie Renaux (Shadow and Bone). «Το σενάριο πηγαίνει στις ρίζες της πρώτης ταινίας» λέει ο Renaux. «Μου άρεσε πολύ που ο Fede βασίστηκε σε πρακτικά εφέ-για όλα τα πλάσματα ακόμα και για τον Xenomorph-οπότε μου προσέλκυσε το ενδιαφέρον από την πρώτη μέρα», συμπληρώνει.

Την Kay, την αδελφή του Tyler, υποδύεται η Isabela Merced (Sicario: Day of the Soldado, The Last of Us). Η Merced λέει για τον ρόλο της: «Ο Fede με πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι πήρα τον ρόλο της Kay και τότε κατάλαβα ότι η ερμηνεία αυτού του χαρακτήρα θα ήταν μία μεταμορφωτική εμπειρία».

Ο Spike Fearn (Back to Black) ενσαρκώνει τον Bjorn, που δουλεύει στα ορυχεία. Η Aileen Wu, που κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, είναι η Navarro, μία πιλότος με γνώσεις τεχνολογίας. Υιοθετήθηκε από την οικογένεια του Bjorn και τον θεωρεί αδελφό της.

Οι δημιουργοί αποφάσισαν να γυρίσουν την ταινία με γραμμικό τρόπο. Αυτό επέτρεψε στους ίδιους και στους ηθοποιούς να βιώσουν πλήρως την ιστορία καθώς εξελίσσεται μαζί με τους χαρακτήρες. «Ήταν τέλεια που το γυρίσαμε με χρονολογική σειρά» λέει η Spaeny. «Αυτό μου επέτρεψε να εντοπίσω την τροχιά μεταμόρφωσης της Rain από την αρχή ως το τέλος. Ήταν μία πολύ ικανοποιητική ερμηνευτική εμπειρία».

8 άγνωστες πληροφορίες για την ταινία

Το γύρισμα της ταινίας «Alien: Romulus» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 στη Βουδαπέστη.

Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικά εφέ που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για χρόνια. «Ήθελα να τιμήσω όλους τους δημιουργούς που έχουν προηγηθεί και να παραδώσω έναν φόρο τιμής στην ανθολογία με πολλούς τρόπους», λέει ο Alvarez.

Η ταινία κλείνει το μάτι στις θρυλικές μελωδίες των Jerry Goldsmith και James Horner για τις ταινίες «Alien» και «Aliens» αντίστοιχα, καθώς και στους τίτλους αρχής των Richard Greenberg και Phil Gips για την ταινία «Alien».

Όλα τα σκηνικά χτίστηκαν από την αρχή, κάθε γωνία των διαστημόπλοιων, του διαστημικού σταθμού, της αποικίας, των διαδρόμων και της βάσης υποδοχής.

Το πρώτο σκηνικό που κατασκευάστηκε από την αρχή ήταν η αποικία. Χτίστηκε ένα τεράστιο εξωτερικό, με ορυχεία και καλλιέργειες, όπου χωρούσαν 400 κομπάρσοι. Η αποικία είναι σκοτεινή, γιατί ποτέ δεν τη βλέπει ο ήλιος, οπότε μοιάζει βρόμικη με πολλές στρώσεις σκόνης και βρώμας.

Το πρώτο διαστημόπλοιο που εμφανίζεται είναι το Corbelan. Οι υφές του είναι μεταλλικές και ξεβαμμένες, υπονοώντας ότι ήταν εγκαταλελειμμένο για δεκαετίες. Για να αποδοθεί η κίνησή του, το διαστημόπλοιο τοποθετήθηκε σε μία περιστρεφόμενη ειδική βάση που προσομοίωνε την πτήση, τη σύγκρουση και την πρόσδεση.

Ο Renaissance είναι ένας σταθμός εκτός λειτουργίας που αποτελείται από δύο τμήματα: το Romulus και το Remus. Σε σχέση με τον σχεδιασμό του το Remus μοιάζει με την ταινία «Alien» και το Romulus με την ταινία «Aliens». Τα σκηνικά κατασκευάστηκαν σε τέσσερα πλατό και περιλάμβαναν μία δεξαμενή νερού, φρεάτια ανελκυστήρα, διαδρόμους διαστημόπλοιου, ερευνητικά εργαστήρια, κοιτώνες και μία προβλήτα πρόσδεσης.

Τα σκηνικά δεν ήταν μόνο τεράστια, αλλά σχεδιάστηκαν στις 360 μοίρες για να επιτρέπουν στον σκηνοθέτη να γυρίζει από όποια γωνία ήθελε.

Και λίγες επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες…

Ο Xenomorph…

είναι το πιο τέλειο είδος στο σύμπαν, και το απόλυτο όπλο. Αντί για αίμα έχει συμπυκνωμένο οξύ, δεν χρειάζεται τροφή και μπορεί να επιβιώσει σε κάθε περιβάλλον. Έχει τη μορφή ενός σκελετωμένου ανθρωποειδούς με ένα μακρόστενο, κυλινδρικό κεφάλι και μία κοκκαλιάρικη ουρά.

Ο Xenomorph (ή Xeno) είναι το εξωγήινο παράσιτο που λειτουργεί ως ο βασικός ανταγωνιστής στην ανθολογία «Alien». Ο Alvarez θέλησε να τον αναβιώσει με ειδικά εφέ παλαιάς κοπής. Καθώς ήταν πολύ σημαντικό για τον Alvarez να αλληλοεπιδρούν οι ηθοποιοί με απόλυτα λειτουργικά ανιματρόνικ σε μορφή Xenomorph, δημιουργήθηκαν τέσσερις Xenos με διαφορετική χρήση ο καθένας, ενώ για την κατασκευή τους χρειάστηκαν 80 καλλιτέχνες.

Οι Facehuggers…

θρυλικοί facehuggers επιστρέφουν στην ταινία «Alien: Romulus» χάρη στον Richard Taylor της Wētā Workshop, με κάποιες αλλαγές και σε μεγαλύτερο αριθμό. Υπάρχουν 12 διαφορετικές προσεγγίσεις των facehuggers, και όλοι εκπροσωπούν το ίδιο πλάσμα.

Ο facehugger είναι ένα παράσιτο, ένα εξωγήινο πλάσμα που θυμίζει αράχνη με σκελετωμένα δάχτυλα και σάρκα που μοιάζει ανθρώπινη. Έχει σωληνοειδή γλώσσα που εισχωρεί στον άνθρωπο-ξενιστή μέσα από το στόμα του και τοποθετεί έναν σπόρο που αναμειγνύεται με το DNA του θύματος και μεγαλώνει γρήγορα. Δεν έχει μάτια αλλά εντοπίζει τους ανθρώπους από τη θερμοκρασία του σώματος τους.

Τα οχτώ άκρα τους ελέγχονται από έναν λεβιέ και η Wētā δημιούργησε πάνω από 70 facehuggers. Στη σκηνή που κάποια από αυτά τα πλάσματα πέφτουν στο νερό, χρειάστηκαν επτά μαριονετίστες για να ελέγχουν ταυτόχρονα 20 facehuggers.

Η σκηνή Chestburster…

Μία από τις πιο εμβληματικές στην ταινία «Alien» του Ridley Scott είναι η σκηνή chestburster (όπου ένα πλάσμα βγαίνει μέσα από το στήθος ενός μέλους του πληρώματος), για την οποία το πλάσμα είχε σχεδιαστεί από τον σπουδαίο Ελβετό σουρεαλιστή καλλιτέχνη H.R. Geiger. Ο Alvarez απευθύνθηκε στον Alec Gillis, ιδιοκτήτη του Studio Gillis, που είχε δουλέψει για τις ταινίες «Aliens», «Alien 3», και «Alien vs. Predator», για να δημιουργήσει τα ειδικά εφέ για την αντίστοιχη σκηνή chestburster της ταινίας «Alien: Romulus».

«Είχα δει την πρώτη ταινία «Alien» όπως όλοι μας. Για την ακρίβεια, καθόμουν δίπλα στον James Cameron πριν ακόμα δουλέψουμε για τον κινηματογράφο» λέει ο Gillis. «Πέντε χρόνια μετά ήμουν στο γύρισμα της ταινίας «Aliens» με τον Jim».

Στη σκηνή chestburster της ταινίας «Alien: Romulus» το πλάσμα που αναδύεται θυμίζει αρκετά το πρωτότυπο, με κάποιες παραλλαγές. Τώρα πια έχει μικρά άνω άκρα και μεγαλύτερη κινητικότητα. «Τα ειδικά εφέ του πλάσματος στην ταινία «Alien» ήταν πολύ επαναστατικά και δεν άφηναν μεγάλο περιθώριο για βελτίωση» λέει ο Gillis. «Ανανεώσαμε κάποιες τεχνικές, παρόλα αυτά, χαρίζοντάς του τη δυνατότητα να αλλάζει χρώμα, ενώ το κάναμε μικρότερο».

Το πλάσμα συνεχίζει να είναι καλυμμένο με γλίτσα. Ο Gillis, που ήταν και ο ίδιος καλυμμένος με αίμα και γλίτσα στο μεγαλύτερο μέρος του γυρίσματος, χρησιμοποίησε μεθυλοκυτταρίνη, ένα προϊόν κόλλας. Αυτό το υλικό ήταν η βάση για ό,τι έβαζαν οι σχεδιαστές πάνω στα πλάσματα για να μοιάζουν γλιτσερά. Ο Gillis χρησιμοποίησε αυτή τη βάση για να δημιουργήσει αίμα διαφορετικών αποχρώσεων και υφών.

Μία πραγματικά τρομαχτική κινηματογραφική εμπειρία

«Έχει έρθει η ώρα. Ετοιμαστείτε να μεταφερθείτε ξανά στο διάστημα σε όλο του το τρομαχτικό άγνωστο μεγαλείο» λέει ο παραγωγός Ridley Scott.

Το κοινό θα τρομάξει και θα ψυχαγωγηθεί όταν η ταινία κυκλοφορήσει στις αίθουσες. Ο παραγωγός Michael Pruss λέει: «Ξέρω ότι το κοινό εκτιμά το γεγονός ότι δίνουμε μία μοντέρνα πινελιά στο κλασικό αυτό franchise. Ελπίζουμε να τρομάξουν όσο ποτέ άλλοτε».

«Η φιλοδοξία μου είναι η γενιά που είδε την πρωτότυπη ταινία να αγαπήσει και αυτό το κεφάλαιο, ενώ όσοι δεν έχουν δει την ταινία Alien θα γνωρίσουν αυτό το απίθανο σύμπαν μέσα από την ταινία μας» λέει ο σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος/executive producer Fede Alvarez. «Σε όλα τα θρίλερ, θέλεις ο κόσμος να τρομάξει και να βιώσει μία εμπειρία που κόβει την ανάσα».

«Έχεις πάντα μία αγωνία όταν βλέπεις την εκδοχή κάποιου άλλου» λέει ο Scott. Και συμπληρώνει: «Αλλά πίστευα πραγματικά ότι η ταινία Alien χρειαζόταν μία φρέσκια ματιά. Είχα δει τρεις ταινίες του Fede, οπότε γνώριζα τις ικανότητές του και μου άρεσε το γεγονός ότι θα έπαιζαν νέοι ηθοποιοί. Νιώθω ενθουσιασμό από την πρώτη μέρα».

Συντελεστές

Σενάριο: Fede Alvarez, Rodo Sayagues

Σκηνοθεσία: Fede Alvarez

Πρωταγωνιστούν: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn, Aileen Wu

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Galo Olivares

Σκηνογραφία: Naaman Marshall

Κοστούμια: Carlos Rosario

Μοντάζ: Jake Roberts

Μουσική: Benjamin Wallfisch

Έρχεται στους κινηματογράφους στις 29 Αυγούστου