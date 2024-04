Αν είχατε νιώσει τον απόλυτο τρόμο παρακολουθώντας την Προφητεία και θέλετε να ξαναθυμηθείτε τι εστί θρίλερ, αλλά και να μάθετε πώς ξεκίνησαν όλα πριν την έλευση του Αντίχριστου, έρχεται σήμερα το πρίκουέλ της, ο «Πρώτος Οιωνός».

Και, όχι μόνο. Ο κινηματογραφικός μπαχτσές αυτή την εβδομάδα έχει 12 πρεμιέρες για όλα τα γούστα και ηλικίες. Έχει και δύο νέες ελληνικές ταινίες, όπως το ντοκιμαντέρ της Τζέλη Χατζηδημητρίου, «Λεσβία»΄.

Ο Πρώτος Οιωνός

Σκηνοθεσία: Αρκασα Στίβενσον

Σενάριο: Τιμ Σμιθ, Αρκασα Στίβενσον, Κιθ Τόμας

Πρωταγωνιστούν: Σόνια Μπράγκα, Ραλφ Ινεσον, Νιλ Τάιγκερ Φρι, Τσαρλς Ντανς, Τόφικ Μπάρομ, Μπιλ Νάι

Διάρκεια: 120 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Βρισκόμαστε στο 1971 όταν η νεαρή Margaret, μία αμερικανίδα δόκιμη μοναχή, φτάνει στη Ρώμη για αφοσιωθεί στην υπηρεσία της εκκλησίας. Εκεί συναντά ένα σκοτάδι που την κάνει να αμφιβάλει για την πίστη της, ενώ αποκαλύπτει μία τρομαχτική συνομωσία που στοχεύει στη γέννηση του ενσαρκωμένου κακού.

Ο Αντίλαλος

Σκηνοθεσία: Τατιάνα Ουέσο

Σενάριο: Τατιάνα Ουέσο

Διάρκεια: 102 λεπτά

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Στο απομακρυσμένο μεξικανικό χωριό Ελ Έκο που λειτουργεί «αυτόνομα», εκτός χρόνου, τα παιδιά φροντίζουν τα πρόβατα και τους μεγαλύτερους. Ενώ ο παγετός και η ξηρασία τιμωρούν τη γη, μαθαίνουν να κατανοούν τον θάνατο, την ασθένεια και την αγάπη με κάθε πράξη, λέξη και σιωπή των γονιών τους.

Λεσβία

Σκηνοθεσία: Τζέλη Χατζηδημητρίου

Σενάριο: Τζέλη Χατζηδημητρίου

Διάρκεια: 78 λεπτά

Διανομή: CineDoc

Η υπόθεση

Τη δεκαετία του ‘70, λεσβίες από όλο τον κόσμο καταφθάνουν σε ένα μικρό χωριό της Λέσβου. Ενώ οι εντάσεις με τους κατοίκους αυξάνονται, η σκηνοθέτρια Τζέλη Χατζηδημητρίου -ντόπια και λεσβία η ίδια- αφηγείται μια ιστορία 40+ χρόνων γύρω από την αγάπη, την κοινότητα, τις συγκρούσεις, αλλά και τι σημαίνει να νιώθει κανείς αποδεκτός.

Η σκηνοθέτρια, φωτογράφος και συγγραφέας Τζέλη Χατζηδημητρίου φέρει υπερήφανα και διττά την ταυτότητα της Λεσβίας. Με την ομώνυμη πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της παραδίδει μια πολύτιμη καταγραφή της πορείας της Ερεσού από τη δεκαετία του 70 έως σήμερα, διασώζοντας ταυτόχρονα ένα σημαντικό κομμάτι της ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορίας.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ημερολόγια, φωτογραφίες, βίντεο και συνεντεύξεις των ανθρώπων που καθόρισαν την ανθρωπογεωγραφία και το πνεύμα της περιοχής μέσα στα χρόνια, ξετυλίγεται η συναρπαστική ιστορία ενός τόπου αλλά και μιας ολόκληρης κοινότητας, που αξίωσε συμπερίληψη και ίση μεταχείριση, ακόμα κι όταν αυτά δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Μια ιστορία τόσο παλιά και τόσο καινούργια, επίκαιρη όσο ποτέ, τη στιγμή που στην Ελλάδα σήμερα δίνεται ξανά η μάχη για τα ίσα δικαιώματα.

Καταγωγή

Σκηνοθεσία: Αβα ΝτιΒερνέ

Σενάριο: Αβα ΝτιΒερνέ, Iζαμπελ Γουίλκερνσον

Πρωταγωνιστούν: Ονζανί Ελις-Τέιλορ, Τζον Μπέρνθαλ, Νίσι Νας, Οντρα ΜακΝτόναλντ, Βέρα Φερμίγκα

Διάρκεια: 140 λεπτά

Διανομή: Neon Films

Η υπόθεση

Μία δημοσιογράφος ενώ εξετάζει το παγκόσμιο φαινόμενο της κάστας και των σκοτεινών επιπτώσεων στην κοινωνία, αντιμετωπίζει ανυπολόγιστη προσωπική απώλεια και αποκαλύπτει την ομορφιά της ανθρώπινης αντοχής. Από την υποψήφια για Όσκαρ Άβα ΝτιΒερνέ, η ταινία διερευνά το μυστήριο της ιστορίας, τα θαύματα του έρωτα και μια μάχη για το μέλλον μας.

Χορεύοντας με τον Μπέκετ

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μαρς

Σενάριο: Νιλ Φόρσαϊθ

Πρωταγωνιστούν: Γκάμπριελ Μπερντ, Εϊνταν Γκίλεν, Φιον Ο’ Σία, Μπρόνα Γκάλαχερ, Σαντρίν Μπονέρ

Διάρκεια: 96 λεπτά

Διανομή: Filmtrade

Η υπόθεση

Η ταινία αποτελεί μια σαρωτική αφήγηση της πολυδιάστατης ζωής του Μπέκετ, μια ασυνήθιστη βιογραφία, καθώς η ανασκόπηση γίνεται μέσα από το πρίσμα των σφαλμάτων του και περιστρέφεται γύρω από τις σημαντικότερες σχέσεις του, κυρίως με τις γυναίκες που τον αγάπησαν, αλλά που ο ίδιος ένιωθε ότι είχε αδικήσει…

Μέσα στη Μέρα

Σκηνοθεσία: Χονγκ Σανγκ-σου

Σενάριο: Χονγκ Σανγκ-σου

Πρωταγωνιστούν: Κιμ Μιν-χι, Τζι Τζου-μπονγκ

Διάρκεια: 83 λεπτά

Διανομή: AMA Films

Η υπόθεση

Στη Σεούλ, δύο εναλλασσόμενες συζητήσεις: μια ηθοποιός καλείται από έναν ερασιτέχνη. ένας παλιός ποιητής φιλοξενεί έναν θαυμαστή. Οι δύο σταρ αποφεύγουν τις υπαρξιακές ερωτήσεις των καλεσμένων τους με φαγητό, αλκοόλ, κιθάρα και υπνάκους, παιχνίδια με γάτα και Πετρά, Ψαλίδι, Χαρτί Η ηθοποιός σκέφτεται να εγκαταλείψει την καριέρα της. ο ποιητής παλεύει με τη στέρηση του αλκοόλ και του καπνού.

Stop Making Sense

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Ντέμι

Σενάριο: Τζόναθαν Ντέμι, Talking Heads

Πρωταγωνιστούν: Talking Heads

Διάρκεια: 88 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Τρεις συναυλίες στο Pantages Theatre του Χόλιγουντ τον Δεκέμβριο του 1983 με τους Talking Heads στο απόγειο της δόξας τους.

Το Stop Making Sense, στο οποίο πρωταγωνιστούν τα βασικά μέλη του συγκροτήματος, θεωρείται από ορισμένους κριτικούς ως η καλύτερη ταινία συναυλίας όλων των εποχών.

Άρθουρ ο Βασιλιάς

Σκηνοθεσία: Σάιμον Κέλαν Τζόουνς

Σενάριο: Μάικλ Μπραντ

Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Γουόλμπεργκ, Σίμου Λιού, Νάταλι Εμμάνιουελ, Αλι Σαλιμάν, Τζουλιέτ Ράιλανς

Διάρκεια: 107 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα περιπέτειας 10 ημερών και 700 χιλιόμετρων μέσα στη ζούγκλα, σφυρηλατείται ένας αδιάσπαστος δεσμός ανάμεσα στον επαγγελματία δρομέα Μάικλ (Μαρκ Γουόλμπεργκ) και έναν αδέσποτο σκύλο, τον οποίο βαφτίζει Άρθουρ. Καθώς η ομάδα του Μάικλ ωθείται στα όρια της, ο τετράποδος Άρθουρ θέτει νέες βάσεις για το τι είναι νίκη, πίστη και φιλία.

Κάμπια Νύμφη Πεταλούδα

Σκηνοθεσία: Κύρος Παπαβασιλείου

Σενάριο: Κύρος Παπαβασιλείου

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Αποστολακέα, Χρήστος Σουγάρης, Μάκης Παπαδημητρίου, Γιάννης Νιάρρος, Στεφανία Σωτηροπούλου

Διάρκεια: 91 λεπτά

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Σε ένα κόσμο όπου ο χρόνος δεν είναι γραμμικός, η σχέση ενός ζευγαριού, της Πηνελόπης και του Ισίδωρου, δοκιμάζεται καθώς οι αναμνήσεις από το παρελθόν και το μέλλον αλλάζουν αδιάκοπα.

Το Κάμπια Νύμφη Πεταλούδα είναι μια τολμηρή ταινία, με μια πρωτότυπη σύλληψη που δημιουργεί το δικό της σύμπαν. Το Υπουργείο Χαμένου Χρόνου και η μεταφράστρια σιωπής, είναι κάποια από τα στοιχεία αυτού του σύμπαντος.

Η ταινία προσπαθεί να αποδώσει την εμπειρία του Χρόνου μέσα από το φάσμα της μακροχρόνιας σχέσης ενός ζευγαριού. Η επίγνωση που έχουν οι χαρακτήρες για κάποια συμβάντα στο μέλλον, τους περιορίζει από τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής, και τους αναγκάζει να παίρνουν ρηξικέλευθες αποφάσεις.

Άγρια Νερά

Σκηνοθεσία: Χέιλι Ιστον Στριτ

Σενάριο: Κατ Κλαρκ

Πρωταγωνιστούν: ίφτου Κουάσεμ, Λόρεν Λάλ, Νάταλι Μίτσον, Νικόλ Ρίκο Σετσούκο, Ελουίζ Σέξπιρ-Χαρτ

Διάρκεια: 86 λεπτά

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Η ταινία ακολουθεί τη Meg (Hiftu Quasem, Ten Percent), που παρευρίσκεται στο γάμο της παλιάς φίλης Lizzie (Lauren Lyle, Outlander) στην Καραϊβική μαζί με τις άλλες φίλες της, Cam (Nicole Rieko Setsuko, Eavesdropping) και Ruth (Ellouise Shakespeare- Hart, One Four Three), συν την πρώην σύντροφό της Kayla (Natalie Mitson, The Larkins) με την οποία χώρισε αφού επέζησαν και οι δύο από ένα βαθιά τραυματικό γεγονός.

Κόναν Η Βάρβαρη

Σκηνοθεσία: Μπερτράν Μαντικό

Σενάριο: Μπερτράν Μαντικό

Πρωταγωνιστούν: Κριστά Τερέτ, Ελίνα Λόουενσον, Αγκατά Μπουζέκ

Διάρκεια: 105 λεπτά

Διανομή: AMA Films

Η υπόθεση

Ο Κέρβερος, o φύλακας του κάτω κόσμου, έχει ακόμα μουσούδα, μόνο που εδώ τον λένε Ράινερ, έχει γυναικείο στήθος και γλυκιά φωνή, φοράει ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν με καρφιά και άλλα τρουκ, και κρατάει μια κάμερα με φλας που είναι ό,τι πρέπει για τους παπαράτσι. Μας μιλάει από το υπερπέραν και περιγράφει σε ανατριχιαστική λεπτομέρεια τις διαδοχικές μετενσαρκώσεις της Κόναν της Βάρβαρης, μιας αιμοδιψούς Αμαζόνας που ζει ανάμεσά μας από την αρχαιότητα.

Η Κιβωτός του Νώε

Σκηνοθεσία: Σέρτζιο Μακάντο

Σενάριο: Σέρτζιο Μακάντο

Με τις φωνές των: Γιώργος Ευαγόρου, Μάριαν Κυπριανού, Ανδρέας Τσέλεπος, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Μαρία Κάνθερ, Εύρος Βασιλείου, Πέτρος Κονόμου, Γιάννης Καραούλης, Άρης Κυπριανού, Μάρκος Ιούλιος Δρουσιώτης, Βίκυ Γεωργιάδου, Νάτια Χαραλάμπους, Θανάσης Δρακόπουλος, Ιωάννα Κερ

Διάρκεια: 86 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Ο Vini και ο Tom είναι δύο μποέμ ποντίκια, οι οποίοι, αφού γίνονται τυχαία μάρτυρες της στιγμής που ο Θεός αναθέτει στον Νώε το καθήκον να φιλοξενήσει και να διασώσει μόνο ένα ζευγάρι από κάθε είδος στην Κιβωτό του, βρίσκουν έναν ευφάνταστο τρόπο να συμμετέχουν κι αυτοί στην περιπέτεια. Μέσα στο χάος του κατακλυσμού και με τους δύο πρωταγωνιστές να αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και τις ιδιοτροπίες ενός άπληστου λιονταριού, η ταινία αποδεικνύεται ένας διασκεδαστικός πολιτικός μύθος, όπου η μουσική και η ποίηση αποτελούν τον αντίποδα στην αγριότητα και την τυραννία των ισχυρότερων ζώων.