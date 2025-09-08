Από κατασκευαστής μπαταριών το 1995 σε κορυφαίο παίκτη της ηλεκτροκίνησης, η BYD κάνει αισθητή την παρουσία της και στην Ελλάδα. Στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κινεζική εταιρεία παρουσίασε την γκάμα της και μίλησε ανοιχτά για τους στόχους της, με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα, Γιάννη Κακούρη, να αποκαλύπτει στο Newsbeast τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στη χώρα μας και την Ευρώπη.

Η είσοδος στην Ελλάδα και η δυναμική των πωλήσεων

Η BYD έκανε επίσημα την είσοδό της στην ελληνική αγορά τον Φεβρουάριο του 2024 και ήδη έχει κερδίσει σημαντικό μερίδιο. Μέσα στο πρώτο επτάμηνο του έτους, η εταιρεία κατέγραψε πάνω από 1.000 πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με το BYD Dolphin να αναδεικνύεται πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Στόχος μέχρι το τέλος του 2025 είναι οι πωλήσεις να φτάσουν τα 2.500 οχήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Κακούρη, η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι η BYD προσέλκυσε καταναλωτές που δεν έψαχναν απλώς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά γενικότερα ένα ποιοτικό όχημα σε προσιτή τιμή. Η αποδοχή του ελληνικού κοινού, όπως σημείωσε, ήταν εντυπωσιακή και ξεπέρασε τις προσδοκίες της εταιρείας.

Η στρατηγική για την Ευρώπη και η παραγωγή στην Ουγγαρία

Ένα σημαντικό βήμα για την BYD είναι η δημιουργία νέου εργοστασίου στην Ουγγαρία, το οποίο θα ξεκινήσει την παραγωγή με το Dolphin Surf, ένα αυτοκίνητο πόλης. Το συγκεκριμένο μοντέλο, με τιμή που μετά την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» διαμορφώνεται γύρω στα 17.000 ευρώ, αναμένεται να προσεγγίσει ακόμα περισσότερους καταναλωτές. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή παραγωγή θα μειώσει τις επιβαρύνσεις από τους δασμούς και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η γκάμα προϊόντων και η απήχηση στη ΔΕΘ

Στο περίπτερο της BYD στη ΔΕΘ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την γκάμα της εταιρείας: από τα compact αυτοκίνητα πόλης όπως το Dolphin Surf μέχρι οικογενειακά μοντέλα και SUV. Επιπλέον, παρουσιάζονται και επιλογές plug-in hybrid για όσους διανύουν μεγάλες αποστάσεις, με αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα.

Η προσέλευση, σύμφωνα με τον κ. Κακούρη, ήταν έντονη, με πολλούς επισκέπτες και φρέσκο κοινό να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για test drives. Όπως τόνισε, για τους Έλληνες το αυτοκίνητο δεν αποτελεί μόνο μεταφορικό μέσο αλλά και το πάθος τους το hobby τους, γεγονός που καθιστά σημαντική την παρουσία της εταιρείας στη ΔΕΘ.

Το μέλλον της αυτοκίνησης

Η BYD επενδύει μαζικά στην έρευνα και ανάπτυξη, με περισσότερους από 120.000 μηχανικούς και καταθέτοντας περίπου 45 πατέντες καθημερινά. Η εταιρεία δίνει έμφαση σε τεχνολογίες που αφορούν την ασφάλεια, την αυτόνομη οδήγηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο κ. Κακούρης εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον, εκτιμώντας ότι η αυτοκινητοβιομηχανία κινείται με σταθερά βήματα προς την ηλεκτροκίνηση και την αυτόνομη οδήγηση, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη θα αναπτύξουν τις απαραίτητες υποδομές. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «όσο υπάρχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ρεύμα προέρχεται από τη φύση και όχι από ορυκτά καύσιμα, το μέλλον της αυτοκίνησης είναι βιώσιμο».