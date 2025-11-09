Το νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ έλαβε τέλος με την ήττα με 2-1 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και είναι στη 2η θέση πλέον, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να τονίζει πως η ομάδα του έχασε μόνη της τον αγώνα.

Οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή, καθώς ήρθε η ώρα για τη διακοπή του Νοεμβρίου, τελικά όμως έπεσαν στη 2η θέση και στο -2 από τον Ολυμπιακό μετά την ήττα από τους «πράσινους».

Μια ήττα, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι, όπως είπε ο προπονητής τους στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη.

«Η περίοδος συνεχομένων νικηφόρων αποτελεσμάτων, είναι φυσιολογικό να μας κοστίσει πνευματικά. Με όλο τον σεβασμό στον Παναθηναϊκό, χάσαμε μόνοι μας το παιχνίδι. Σπαταλήσαμε το πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ένταση και την κίνηση που είχαμε στα τελευταία παιχνίδια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, τους πιέσαμε αρκετά και κυριαρχήσαμε στο γήπεδο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας για την συνέχεια», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

«Δεν έχουμε σαφή εικόνα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό», ήταν η απάντησή του.