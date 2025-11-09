Για την φωνή της Ειρήνης κοντραρίστηκαν ο Πάνος Μουζουράκης και η Έλενα Παπαρίζου στο The Voice, όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Και οι δυο coaches, άλλωστε, ήθελαν διακαώς να πάρουν στη δική τους ομάδα την γοητευτική διαγωνιζόμενη.

Έτσι, αφού γύρισαν τις καρέκλες τους, αμφότεροι οι ερμηνευτές και coaches του The Voice προσπάθησαν να της παραθέσουν όλα τα επιχειρήματα προκειμένου να την δελεάσουν να εισχωρήσει στη δική τους ομάδας.

“Ξέρω ακριβώς ποιο τραγούδι θα πεις την επόμενη φορά! Όχι, ξέρω ακριβώς. Και θα το στηρίξεις 100%, με συγκλονιστικούς στίχους” επισήμανε, μεταξύ άλλων, η Έλενα Παπαρίζου απευθυνόμενη στην παίκτρια του The Voice, η οποία και ζήτησε από τον Πάνο Μουζουράκη το δικό του σχόλιο. “Περίμενα να τελειώσει η Έλενα, η φίλη μου, γιατί ποτέ δεν διακόπτω μια κυρία όταν μιλάει”.

“Ήθελα να σου πω ότι η Έλενα είναι αυτό που γνώρισες, αυτό που είδες και αν θες να γνωρίσεις και μένα, όπως είπες ότι ήρθες εδώ για να μας γνωρίσεις, πρέπει να έρθεις στην ομάδα μου. Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός στην ομάδα της Έλενας σε λαϊκές φωνές” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Μουζουράκης με την Έλενα Παπαρίζου να σπεύδει να τον διαψεύσει με χαμόγελο και εκείνος να “ρίχνει” την χαριστική βολή!

“Εγώ δεν διακόπτω μια κυρία, ακόμα και όταν λέει ψέματα” υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο coach του The Voice προκαλώντας το γέλιο του Γιώργου Μαζωνάκη στο πλατό του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.