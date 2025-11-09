Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο στο πρώτο ντέρμπι του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έμεινε απολύτως ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του, με δεδομένα και τα προβλήματα τραυματισμών.

Οι «πράσινοι» προέρχονταν από τη νίκη επί της Μάλμε στη Σουηδία για το Europa League και κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς κόντρα στους πολύ φορμαρισμένους «ασπρόμαυρους», βελτιώνοντας τη θέση του στη βαθμολογία.

Λογικό είναι, επομένως, ο Μπενίτεθ να είναι χαρούμενος για τους παίκτες του, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός προπονητής…

Για τον χαρακτήρα της ομάδας του: «Κάθε αγώνα τον αναλύεις με τις συνθήκες που υπάρχουν. Είχαμε ένα δύσκολο ματς στην Ευρώπη και ταξίδι. Είχαμε τραυματίες, ειδικά στην επίθεση. Στο πρώτο ημίχρονο τα πήγαμε εξαιρετικά. Μπήκαμε δυνατά, είχαμε ένταση, πιέσαμε. Ήμασταν επικίνδυνοι, σημειώσαμε δύο γκολ δεν αφήσαμε τον αντίπαλο ν’ απειλήσει».

Για την απόδοση παικτών όπως ο Γεντβάι και ο Πάντοβιτς: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια όλων. Πρέπει να παίζεις με όσους έχεις. Δεν είχαμε φορ, δεν είχαμε δεξί μπακ. Θέλω να βλέπω προσπάθεια, να προσαρμοζόμαστε στα προβλήματα. Αυτό ζητάω πάντα από τους παίκτες. Οι ποδοσφαιριστές μου ανταποκρίθηκαν καλά. Όσο περισσότεροι παίκτες μπαίνουν στην εξίσωση, τόσο αυξάνεται ο συναγωνισμός».