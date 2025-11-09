Με έντονη ανησυχία και προειδοποιητικό τόνο, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, προειδοποίησε για τη «μεγαλύτερη επίθεση» που έχει δεχθεί η γερμανική δημοκρατία από την επανένωση του 1990, υπογραμμίζοντας ότι «η απειλή προέρχεται πλέον από ακροδεξιές δυνάμεις που κερδίζουν έδαφος και υποστήριξη».

Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση στο Προεδρικό Ανάκτορο Bellevue, ανήμερα της 9ης Νοεμβρίου, ημέρας-ορόσημο για την ιστορία της Γερμανίας, ο Σταϊνμάιερ κάλεσε τους πολίτες να υπερασπιστούν ενεργά τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. «Η 9η Νοεμβρίου αντιπροσωπεύει το φως και τη σκιά της ιστορίας μας. Ας σταθούμε ενωμένοι, ας μην προδώσουμε αυτό που μας ορίζει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι «ποτέ μετά την επανένωση δεν υπήρξε τόσο έντονη απειλή για τη δημοκρατία και την ελευθερία», κατηγορώντας τις ακροδεξιές δυνάμεις πως «δελεάζουν την κοινωνία με το δηλητήριο του θυμού και της απάτης». «Υπόσχονται αυταρχική ηγεσία και μια ψευδαίσθηση εθνικού μεγαλείου, την ώρα που διαβρώνουν τα θεμέλια της δημοκρατίας μας», είπε.

Χωρίς να κατονομάσει το κόμμα AfD, ο Σταϊνμάιερ ζήτησε να υπάρξει απόλυτη αποστασιοποίηση του πολιτικού κέντρου από τους εξτρεμιστές και υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με αντιδημοκρατικές δυνάμεις – ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στο κοινοβούλιο». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πιθανότητα απαγόρευσης κομμάτων που στρέφονται κατά του Συντάγματος, χαρακτηρίζοντάς την «ύστατη λύση μιας ανθεκτικής δημοκρατίας».

Ο πρόεδρος δεν παρέλειψε να θίξει τον φόβο που εκφράζουν πολλοί πολίτες για την άνοδο του αντισημιτισμού και του ρατσισμού, διερωτώμενος: «Είναι δυνατόν να μην έχουμε διδαχθεί από την ιστορία;». Υπενθύμισε πως ο γερμανικός πατριωτισμός πρέπει να είναι «ταπεινός και ευσυνείδητος, γιατί η ευθύνη για το παρελθόν μας δεν σβήνει ποτέ».

Κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε κάλεσμα δράσης προς όλους τους πολίτες: «Η δημοκρατία δεν υπερασπίζεται τον εαυτό της μόνη της. Χρειαζόμαστε ενεργούς δημοκράτες, ανθρώπους που μιλούν, που αντιστέκονται, που δεν σωπαίνουν — στο κοινοβούλιο, στα σχολεία, στους δρόμους, στις δουλειές τους. Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε όρθιοι».