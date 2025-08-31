Αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1 έκανε ο Όσκαρ Πιάστρι με τη νίκη του στο γκραν πρι της Ολλανδίας, αυξάνοντας το προβάδισμά του από τον Λάντο Νόρις που εγκατέλειψε.

Σε έναν αγώνα γεμάτο δράμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπου αμφότεροι οι οδηγοί της Ferrari εγκατέλειψαν έπειτα από ξεχωριστά ατυχήματα, η McLaren φαινόταν έτοιμη να πετύχει το πέμπτο διαδοχικό της 1-2 – ισοφαρίζοντας Ιστορικό ρεκόρ – μέχρι που η ατυχία χτύπησε τον Νόρις.

Ο Βρετανός ενημέρωσε μέσω ενδοεπικοινωνίας ότι μύριζε καπνό στο κόκπιτ, και τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στον 65ο από τους 72 γύρους, με καπνούς να βγαίνουν από το πίσω μέρος του μονοθεσίου του.

Ο Μαξ Φερστάπεν, παρά την προσπάθειά του μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με τη Red Bull, ενώ ο Γάλλος νεοφερμένος της Racing Bulls, Ιζάκ Χαντζάρ, πανηγύρισε έξαλλα την πρώτη του παρουσία στο βάθρο της Φόρμουλα Ένα, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Έτσι, εννιά αγώνες πριν το τέλος του πρωταθλήματος, ο Πιάστρι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 309 βαθμούς και ο Νόρις ακολουθεί με 275 ενώ ο Φερστάπεν είναι πιο πίσω, στην 3η θέση, με 205 βαθμούς.