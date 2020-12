Δραματική εκτίμηση για το εμβόλιο του κορονοϊού: Η καθυστέρηση στην Ευρώπη «θα στοιχίσει 15.000 ζωές»

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα χρειαστεί να περιμένουν τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν τα προγράμματα εμβολιασμού για τον κορονοϊό στις χώρες τους, μια καθυστέρηση που ένας οικονομολόγος εκτιμά πως θα στοιχίσει ακόμα και 15.000 ζωές.

Οι ιθύνοντες του European Medicines Agency (EMA) θα συναντηθούν αύριο για να αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech. Αν δώσουν το πράσινο φως, ευρωπαίοι παράγοντες εκτιμούν ότι ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει στα κράτη-μέλη της ΕΕ το ερχόμενο Σάββατο.

Υποεπιτροπή ωστόσο του ευρωπαϊκού θεσμού υγείας (Committee for Medicinal Products for Human Use) έχει δεσμευτεί πως η απόφαση θα καθυστερήσει αν τα μέλη δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένα με την «ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα» του εμβολίου.

Την ώρα που η Ένωση έχει δεσμευτεί για ταυτόχρονη εκκίνηση των εμβολιαστικών προγραμμάτων στα κράτη-μέλη της, η Γερμανία έχει αρχίσει ήδη τις πιέσεις για να ξεκινήσει η χορήγηση του εμβολίου.

Και τώρα ο οικονομολόγος Paul Welfens του Πανεπιστημίου του Βούπερταλ εκτιμά πως αυτές οι «χωρίς νόημα» καθυστερήσεις «θα στοιχίσουν περίπου 15.000 ζωές».

Ο ίδιος καλεί τους θεσμούς να μη χρονοτριβούν, ζητώντας μάλιστα ένα «πρόγραμμα τούρμπο», κατά το οποίο θα εμβολιαστεί όλος ο γερμανικός πληθυσμός μέσα σε 90 ημέρες.