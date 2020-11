Φριχτός θάνατος για τον «βασιλιά των λουκάνικων» στη Μόσχα – Δολοφονήθηκε με βαλλίστρα στη σάουνα

Φριχτό θάνατο βρήκε σήμερα Ρώσος μεγιστάνας, ο οποίος είναι γνωστός ως «βασιλιάς των λουκάνικων». Μασκοφόροι εισέβαλαν τις πρωινές ώρες στο εξοχικό του στα περίχωρα της Μόσχας, έδεσαν τον ίδιο και την σύζυγό του και αφού του ζήτησαν να τους δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του τον σκότωσαν με βαλλίστρα στη σάουνα του εξοχικού του σπιτιού.

Η σύζυγός του κατάφερε να απελευθερωθεί και να διαφύγει και να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν όμως οι αξιωματικοί της αστυνομίας έφθασαν στο σπίτι, ο σύζυγός της ήταν ήδη νεκρός, όπως ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, οι αρμοδιότητες της οποίες είναι παρόμοιες με του αμερικανικού FBI.

Η Ανακριτική Επιτροπή δεν αναφέρει το όνομα του Ρώσου μεγιστάνα στην ανακοίνωση της, αλλά το τηλεοπτικό δίκτυο REN TV και άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για τον Βλαντίμιρ Μαρουγκόφ, ιδιοκτήτη των αλλαντοβιομηχανιών «Λουκάνικα Οζιόρσκι» και «Αυτοκρατορία του Κρέατος». Ο Μαρουγκόφ ήταν επίσης ιδιοκτήτης των εταιρειών «Stroi-proekt» και «CK-Teploset».

Φρικαλέες και σουρεαλιστικές δολοφονίες ήταν οι πρώτες ειδήσεις στη δεκαετία του 1990 μετά το χάος που προκάλεσε η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά έγιναν πιο σπάνιες από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο τέλος του περασμένου αιώνα.

Russia's 'sausage king' meat magnate Vladimir Marugov was murdered with a crossbow at his estate outside Moscow Monday morning, Russia’s Investigative Committee reportedhttps://t.co/at1Un9aBpK

— The Moscow Times (@MoscowTimes) November 2, 2020