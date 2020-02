Απειλές Τραμπ προς ευρωπαϊκές χώρες με αιχμή τη Huawei

Εδώ και καιρό η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητώντας να μην προκρίνουν τη συμμετοχή της Huawei στους διαγωνισμούς για τον εξοπλισμό και την οικοδόμηση των μελλοντικών τους δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G, με το επιχείρημα πως υάρχει κίνδυνος ο εξοπλισμός της να περιέχει «πίσω πόρτες» για τις κινεζικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι οι ΗΠΑ θα πάψουν να μοιράζονται πληροφορίες με ευρωπαϊκές χώρες που θα συμφωνήσουν να συνεργαστούν με την κινεζική εταιρεία-κολοσσό των τηλεπικοινωνιών για να κατασκευαστούν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και μεταφοράς δεδομένων πέμπτης γενιάς (5G), όπως είπε χθες Κυριακή ο Αμερικανός πρεσβευτής στη Γερμανία Ρίτσαρντ Γκρενέλ.

Ο Τραμπ «μου έδωσε οδηγία να πω ξεκάθαρα σε κάθε χώρα που αποφασίζει να αξιοποιήσει προμηθευτή εξοπλισμού 5G που δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης ότι θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας να μοιραζόμαστε μαζί της τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες πληροφοριών μας στο ανώτατο επίπεδο» έγραψε ο Γκρενέλ στον λογαριασμό του στο Twitter, διευκρινίζοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος του τηλεφώνησε από το προεδρικό αεροσκάφος για του απευθύνει την εντολή αυτή.

. @realDonaldTrump just called me from AF1 and instructed me to make clear that any nation who chooses to use an untrustworthy 5G vendor will jeopardize our ability to share Intelligence and information at the highest level.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 16, 2020