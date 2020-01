Πυροβολισμοί στο Σιάτλ με νεκρό και τραυματίες

Η αστυνομία του Σιάτλ γνωστοποίησε ότι διενεργεί έρευνα σχετικά με μια επίθεση με τη χρήση πυροβόλου όπλου που είχε «πολλά θύματα» σε συνοικία του κέντρου της πόλης, διευκρινίζοντας πως ο δράστης της δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

Η αστυνομική διεύθυνση του Σιάτλ, που σημείωσε μέσω Twitter πως αστυνομικοί και νοσοκόμοι έσπευσαν επιτόπου και προσέφεραν βοήθεια στα θύματα, δεν έκανε γνωστό αν υπάρχουν νεκροί, ούτε πόσοι είναι οι τραυματίες.

Detectives are investigating after six people were wounded by gunfire, one fatally, at 3rd and Pine. The suspect(s) fled the scene. If you have information about this incident, please call our tip line at (206) 233-5000



Μια εκπρόσωπος του Ιατρικού Κέντρου Χάρμπορβιου δήλωσε ότι επτά θύματα εισήχθησαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μετά την επίθεση. Δεν ήταν όμως σε θέση να διευκρινίσει την κατάστασή τους, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

People running after shots fired downtown Seattle third and Pine/Pike. Multiple rapid rounds were fired. Looks like at least one body on the ground. #seattleshooting #seattle #shooting pic.twitter.com/FDa8rqsluD

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KOMO, τουλάχιστον ένας άνθρωπος είναι νεκρός και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί. Κατά τις πληροφορίες του, οι δράστες του μακελειού είναι δύο και αναζητούνται από την αστυνομία.

BREAKING: Another night another shooting.

Today it's the community in #Seattle. How can we know where it will be tomorrow?

Today it’s 2,333 shot dead just this year. How many more by the end of tomorrow? #seattleshooting pic.twitter.com/155xeWbE8o

