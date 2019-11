Προσπάθησε να προσπεράσει φορτηγό και βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα άλλο

Τρομάζουν τα πλάνα που δημοσίευσε το RT μέσω Twitter και δείχνουν έναν μοτοσικλετιστή να προσπαθεί να πραγματοποιήσει μία απερίσκεπτη προσπέραση και να βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον θάνατο.

Στα πλάνα του βίντεο που κυκλοφόρησαν από το τροχαίο, το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια χώρα έγινε, ο μοτοσικλετιστής φαίνεται να προσπερνά το φορτηγό που βρισκόταν μπροστά του, όμως εκείνη την ώρα περνάει ένα άλλο στην άλλη λωρίδα.

Ο μοτοσικλετιστής επιχειρεί να κάνει μανούβρες αποφυγής και ο οδηγός του φορτηγού το ίδιο, ωστόσο παρασύρεται από το μεγάλο όχημα.

Ως εκ θαύματος οδηγός και συνοδηγός φαίνεται να έχουν τις αισθήσεις τους.

That’s why you should be extra-careful when taking over trucks pic.twitter.com/sNN98pJh2O

— RT (@RT_com) 6 Νοεμβρίου 2019