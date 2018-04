Μπορεί να σακατεύτηκε, την ένοιαζε όμως που δεν χάλασε το... μακιγιάζ

H Shelby είναι μια νοσοκόμα από τη Βοστόνη που είχε ένα σοβαρό τροχαίο που την άφησε καθηλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Κι όμως, παρά την κατάστασή της, έβγαλε μια selfie για να δείξει πως το eyeliner της παρέμεινε σε άψογη κατάσταση!

Και με βάση τη φωτογραφία, έγραψε μια ευχαριστήρια και θερμή κριτική στην ιστοσελίδα της φίρμας καλλυντικών Kat Von D: «Αυτό το προϊόν είναι πραγματικά υπέροχο ... Με πήραν με το ασθενοφόρο στα επείγοντα, όπου παρέμεινα για 8 ώρες. Η μάσκαρα έτρεχε από το πρόσωπό μου από τα δάκρυα και όλα τα άλλα προϊόντα ξεπλύθηκαν από τη μεταφορά μου στο νοσοκομείο. Όχι όμως και το eyeliner»...

Y’all I was really out here looking for a new eyeliner and look at this review lmfaooo

She deadass took a picture in her neck brace I am deceased 😩 pic.twitter.com/j9jHjAei06

— lahari (@guadalahari) April 24, 2018