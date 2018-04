Πλημμύρισε από τις καταρρακτώδεις βροχές το μετρό στη Νέα Υόρκη

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν χθες στη Νέα Υόρκη είχαν σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το μετρό και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περπατάνε στα νερά για να βγουν από τους σταθμούς.

Τα βίντεο που τράβηξαν κάποιοι από αυτούς δείχνουν το μέγεθος των πλημμυρών με τα ορμητικά νερά να τρέχουν στις σκάλες. Κυρίως στο σταθμό του Χάρλεμ η μετακίνηση των επιβατών ήταν δύσκολη εξαιτίας του μεγάλου όγκου των υδάτων, ενώ σημειώθηκαν και καθυστερήσεις στους συρμούς.

Good morning and welcome to hell pic.twitter.com/EJ39NBwr7R

meanwhile, this was the scene above ground. pic.twitter.com/SHfnxw1aZu

— josh guild (@jbguild) 16 Απριλίου 2018