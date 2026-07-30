Σε ένα σοβαρό λάθος υπέπεσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς σε επίσημη εκδήλωση παρουσίασε λάθος χάρτη με χώρες που στηρίζουν οικονομικά οι ΗΠΑ, προκαλώντας εύλογες αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «AIDS 2026» στο Ρίο ντε Τζανέιρο, εκπρόσωποι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών παρουσίασαν χάρτη της Αφρικής με τα κράτη που στηρίζουν οικονομικά οι ΗΠΑ, ώστε να αντιμετωπίσουν το AIDS.

Οι χώρες όμως ήταν τοποθετημένες τελείως λάθος, αποκαλύπτοντας ότι ο χάρτης δημιουργήθηκε από άτομο που δεν γνώριζε καθόλου τη γεωγραφία της Αφρικής.

A U.S. government map of Africa mislabeled every country during a State Department presentation at a global conference in Brazil this week, causing a stir among attendees who took screenshots and posted them online. https://t.co/2E4jrezneR — Reuters Africa (@ReutersAfrica) July 30, 2026

Οι παρευρισκόμενοι έκπληκτοι ξεκίνησαν να τραβούν φωτογραφίες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και αναπαράχθηκαν από διάφορες ιστοσελίδες, όπως στο Substack.

Μόλις το πρακτορείο Reuters ασχολήθηκε με το ζήτημα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ απάντησε στα αρνητικά σχόλια, υποστηρίζοντας ότι «αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, αλλά στην πραγματικότητα «φταίει ο υπάλληλος που διαχειριζόταν τις διαφάνειες» με τις αλλαγές «που έκανε τελευταία στιγμή».

Δείτε τον λάθος χάρτη που δημοσίευσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: