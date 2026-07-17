Η Σάρα Ριβ αποκάλυψε ότι, όταν αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό της, Λι, του έθεσε έναν ξεκάθαρο όρο πριν προχωρήσουν στον γάμο τους: να εξοφλήσει όλα του τα χρέη. Η ίδια θεωρεί ότι αυτή η απόφαση αποτέλεσε το θεμέλιο για την οικονομική σταθερότητα που έχτισαν τα επόμενα 25 χρόνια, ενώ η εμπειρία τους αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η 45χρονη θυμάται ότι γνωρίστηκαν όταν ήταν λίγο πάνω από 20 ετών και οι οικονομικές τους συνθήκες διέφεραν σημαντικά. Εκείνη πλήρωνε το στεγαστικό της δάνειο και τους λογαριασμούς της, ενώ ο Λι κατέβαλλε ενοίκιο στη μητέρα του. Όπως λέει, του ξεκαθάρισε από την αρχή πως δεν θα τον παντρευόταν αν είχε οποιοδήποτε χρέος.

Έτσι, όρισαν ημερομηνία γάμου δύο χρόνια αργότερα, ώστε ο Λι να προλάβει να αποπληρώσει το τραπεζικό δάνειο ύψους 2.000 λιρών που είχε λάβει για να αγοράσει αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 4.000 λίρες.

Κοινός λογαριασμός και κοινή διαχείριση

Αφού εξοφλήθηκε το δάνειο, το ζευγάρι αποφάσισε να καταθέτει όλα τα χρήματά του σε κοινό λογαριασμό, με τη Σάρα να αναλαμβάνει τη διαχείριση των λογαριασμών, του προϋπολογισμού και των αποταμιεύσεων, σύμφωνα με το BBC.

Όπως εξηγεί, ο Λι της είπε ότι εκείνη έπρεπε να αναλάβει τα οικονομικά, καθώς ο ίδιος θεωρούσε πως δεν ήταν καλός στη διαχείριση χρημάτων.

Η προσωπική της εμπειρία συμβαδίζει με τα ευρήματα της έκθεσης Women and Wealth Report της Σεντ Τζέιμς Πλέις, σύμφωνα με την οποία περισσότερες από τέσσερις στις πέντε γυναίκες συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών, όπως οι οικογενειακές δαπάνες και ο προϋπολογισμός του νοικοκυριού.

Η Σάρα εργάζεται μερικής απασχόλησης στον ασφαλιστικό κλάδο με ετήσιες αποδοχές 24.000 λιρών. Ο Λι εργαζόταν για 27 χρόνια στη συντήρηση του ίδιου εργοστασίου, με ετήσιο εισόδημα περίπου 26.000 λιρών, μέχρι που απολύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια. Σήμερα εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενος στον τομέα της συντήρησης ακινήτων και κερδίζει περίπου 30.000 λίρες τον χρόνο.

«Τα χρήματα ήταν πάντα δικά μας»

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και 25 χρόνια και έχει δύο κόρες, ηλικίας 19 και 21 ετών. Όπως λέει η Σάρα, ποτέ δεν αντιμετώπισαν τα οικονομικά ως «δικά μου» και «δικά σου», αλλά ως κοινά χρήματα, κάτι που αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό όταν η ίδια έμεινε εκτός εργασίας για τέσσερα χρόνια μετά τη γέννηση των παιδιών τους.

Από τη στιγμή που ξεπέρασαν το πρόβλημα του χρέους, δεν επιχείρησαν ποτέ να ζήσουν πέρα από τις οικονομικές δυνατότητές τους, ενώ κατέβαλλαν τακτικά επιπλέον ποσά για την αποπληρωμή του στεγαστικού τους δανείου.

Παράλληλα, η Σάρα τονίζει ότι υπήρξαν πάντα άνθρωποι της αποταμίευσης, αν και, όπως λέει χαρακτηριστικά, εκείνη ήταν αυτή που είχε αναλάβει ουσιαστικά αυτόν τον ρόλο.

Κάθε μήνα καταγράφει το διαθέσιμο υπόλοιπο σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, μια συνήθεια που, όπως εξηγεί, τους βοηθά να εντοπίζουν έγκαιρα μια δύσκολη οικονομικά περίοδο και να καταλαβαίνουν τι την προκάλεσε.

Οι συμβουλές για τη διαχείριση των οικονομικών ενός ζευγαριού

Η φιλανθρωπική οργάνωση Family Action, η οποία παρέχει οικονομική υποστήριξη σε οικογένειες, επισημαίνει ότι όταν τα οικονομικά είναι πιεσμένα, το πρώτο βήμα είναι να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης, ώστε το ζευγάρι να μπορεί να λάβει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για το μέλλον.

Συστήνει στα ζευγάρια να καταρτίζουν μαζί τον προϋπολογισμό τους, καταγράφοντας έσοδα και έξοδα, αποφασίζοντας ποια έξοδα είναι κοινά και ποια ατομικά, συμφωνώντας σε όρια δαπανών και επανεξετάζοντας τακτικά τον προϋπολογισμό τους.

Παράλληλα, προτείνει να καταγράφονται αναλυτικά όλα τα χρέη, μαζί με το ύψος τους, τις μηνιαίες δόσεις και τον φορέα προς τον οποίο οφείλονται, καθώς και να εντοπίζονται οι πιο επείγουσες οικονομικές υποχρεώσεις, όπως πληρωμές που, αν δεν πραγματοποιηθούν, μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε έξωση ή νομικές συνέπειες.

Η οργάνωση υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ των συντρόφων. Αναγνωρίζει ότι κάποιος μπορεί να έχει κάνει λανθασμένες οικονομικές επιλογές στο παρελθόν ή να έχει ξοδέψει περισσότερα από όσα έπρεπε, ωστόσο συνιστά να αποφεύγονται οι αλληλοκατηγορίες και η συζήτηση να επικεντρώνεται στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.

«Ένιωθα ότι όλα εξαρτώνταν από εμένα»

Παρά τη σταθερότητα που πέτυχαν, η Σάρα παραδέχεται ότι δεν ήταν πάντα εύκολο να είναι εκείνη που είχε όλη την ευθύνη των οικονομικών αποφάσεων. Όπως αναφέρει, θα ήθελε ο Λι να αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, καθώς πολλές φορές αισθανόταν ότι όλα εξαρτώνταν από την ίδια.

Ο Λι, σύμφωνα με τη σύζυγό του, δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα χρήματα και είναι απόλυτα ικανοποιημένος να αφήνει εκείνη να παίρνει όλες τις αποφάσεις. Μάλιστα, της έχει πει πως όταν τη γνώρισε δεν είχε τίποτα και επομένως δεν τον απασχολεί αν βρεθεί ξανά χωρίς περιουσία.

Η ίδια, ωστόσο, ένιωθε διαρκώς το βάρος του σχεδιασμού για το οικονομικό μέλλον της οικογένειας. Παρότι διέθεταν ένα μικρό ποσό στην άκρη, δεν ήξερε πώς να το αξιοποιήσει, δεν είχε αυτοπεποίθηση και δεν γνώριζε από πού να ξεκινήσει.

Η συμβουλή ειδικού άλλαξε τον τρόπο που σκέφτονταν

Έρευνα της Σεντ Τζέιμς Πλέις σε 6.000 άτομα έδειξε ότι μόλις το 44% των γυναικών αισθάνεται αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσει μόνη του σε αλλαγές στις επενδύσεις του, έναντι 63% των ανδρών.

Με αφορμή την εμπειρία της μητέρας της, η οποία είχε μείνει χήρα και απευθύνθηκε σε οικονομικό σύμβουλο, η Σάρα αποφάσισε να κάνει το ίδιο. Όπως παραδέχεται, μέχρι τότε πίστευε ότι δεν είχε αρκετά χρήματα για να συμβουλευτεί έναν επαγγελματία και θεωρούσε λανθασμένα ότι κάποιος έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον μισό εκατομμύριο λίρες για να απευθυνθεί σε οικονομικό σύμβουλο.

Ο σύμβουλος εξέτασε μαζί τους τις δαπάνες τους, τη στάση τους απέναντι στον οικονομικό κίνδυνο και τα μελλοντικά τους σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών, της αγοράς νέου αυτοκινήτου και των εργασιών βελτίωσης του σπιτιού.

Σύμφωνα με τη Σάρα, αυτή η διαδικασία της προσέφερε μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και βοήθησε την οικογένεια να μεταφέρει το ενδιαφέρον της από τη βραχυπρόθεσμη αποταμίευση στον μακροπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό.

Το μάθημα που πέρασαν και στις κόρες τους

Η Σάρα πιστεύει ότι οι δύο κόρες τους έχουν υιοθετήσει την ίδια υπεύθυνη στάση απέναντι στα χρήματα. Η μεγαλύτερη εργαζόταν μερικής απασχόλησης στη Γουέιτροουζ, κατάφερε να αποταμιεύσει χρήματα και αγόρασε το πρώτο της σπίτι. Η μητέρα της τής μίλησε για τη σημασία των επιπλέον πληρωμών στο στεγαστικό δάνειο, αλλά και για την ανάγκη να προστατεύει οικονομικά τον εαυτό της τώρα που ο σύντροφός της έχει μετακομίσει μαζί της.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, η ίδια και ο σύζυγός της επηρέασαν θετικά τις κόρες τους και πιστεύει ότι εκείνες θα έχουν ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο στα οικονομικά τους.

Κοιτάζοντας πίσω, η Σάρα θεωρεί πως το σημαντικότερο δίδαγμα είναι να μην αγνοεί κανείς τα χρέη και να μην θεωρεί δεδομένο ότι οι κακές οικονομικές συνήθειες θα διορθωθούν από μόνες τους.

«Πρέπει να έχεις έναν στόχο, να ξέρεις τι θέλεις και πώς θα το πετύχεις», καταλήγει.