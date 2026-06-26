Σοκ προκαλεί το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ο 28χρονος πορτιέρης Ντίλαν Μάξγουελ χτυπά επανειλημμένα τον 25χρονο πατέρα τριών παιδιών Λουκ Τόμπσον, προκαλώντας του θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι.

Στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ο Μάξγουελ φαίνεται να κινείται «στις μύτες των ποδιών σαν πυγμάχος» πριν καταφέρει τρεις γροθιές στο κεφάλι του Τόμπσον. Ο 25χρονος πέφτει στο οδόστρωμα και χτυπά με δύναμη το κεφάλι του στην άσφαλτο.

Το επεισόδιο ξέσπασε ανάμεσα στους δύο άνδρες, οι οποίοι δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, όταν ο Τόμπσον επιχείρησε να παρέμβει σε έντονη συζήτηση που είχε ο Μάξγουελ με μία γυναίκα, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Ο Λουκ Τόμπσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του 10 ημέρες αργότερα, σύμφωνα με την yorkshirepost. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Κακουργιοδικείο, ο θάνατός του προήλθε από κάταγμα στο πίσω μέρος του κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία που προκλήθηκαν από τα χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο Ντίλαν Μάξγουελ, κάτοικος της οδού Γουντ Βιου Άβενιου στο Κάστλφορντ, αρχικά υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Ωστόσο, μετά από πενθήμερη δίκη στο Κακουργιοδικείο του Λιντς, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση.