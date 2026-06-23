Αντιδράσεις προκάλεσε στην Αυστραλία ένα αποτρόπαιο περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού σε τρένο στο Σίδνεϊ, όταν ένας επιβάτης δέχθηκε επίθεση από ομάδα εφήβων, ενώ κανένας από τους παριστάμενους δεν παρενέβη για να τον βοηθήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιουνίου, όταν ο άνδρας ζήτησε από την παρέα να χαμηλώσει τη μουσική που έπαιζαν δυνατά.

Ένας από τους εφήβους επιτέθηκε εναντίον του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή μέσα στο βαγόνι, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον επιβάτη να κρατά έναν από τους νεαρούς σε λαβή για να προστατευθεί, την ώρα που τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τον χτυπούν.

«Αφήστε τον ήσυχο», ακούγεται να φωνάζει ένας από τους εφήβους, ενώ άλλος ζητά να αποχωρήσει από το βαγόνι.

Στη συνέχεια, ο άνδρας σύρεται από τις σκάλες του τρένου δεχόμενος χτυπήματα, ενώ επιβάτες παρακολουθούν παγωμένοι χωρίς να επεμβαίνουν. Μια γυναίκα ακούγεται να καλεί απεγνωσμένα κάποιον να ειδοποιήσει την αστυνομία και να πατήσει το κουμπί έκτακτης ανάγκης.

Η ομάδα των εφήβων φέρεται να αποχώρησε όταν το τρένο έφτασε στον σταθμό Στράθφιλντ πριν φτάσει η αστυνομία, ενώ ο επιβάτης παρέμεινε στο τρένο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να κατακρίνουν τόσο τη βία των νεαρών όσο και την αδράνεια των υπόλοιπων επιβατών, σύμφωνα με την Daily Mail.