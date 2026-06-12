Η Κάρολαϊν Έσγκι καταγγέλλει ότι υπέστη χρόνια και συστηματική κακοποίηση από τη βιολογική της μητέρα, Μέλανι Μπέρμινγχαμ, κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας και σήμερα ζητά την αλλαγή της νομοθεσίας, μετά την πρόωρη αποφυλάκιση της γυναίκας που καταδικάστηκε για τα εγκλήματα εις βάρος της. Όπως δηλώνει, παρά την καταδίκη της μητέρας της δεκαετίες μετά τα περιστατικά κακοποίησης, η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα απογοήτευση όταν ενημερώθηκε ότι αφέθηκε ελεύθερη έχοντας εκτίσει μόνο ένα μέρος της ποινής της.

«Αν έκανα ένα λάθος ή κάτι λάθος, άρπαζε τα μαλλιά μου και άρχιζε να με σέρνει και να με χτυπά», δήλωσε η Κάρολαϊν Έσγκι στη Sun. Σύμφωνα με την ίδια, η σκληρότητα της μητέρας της δεν είχε όρια. Υποστηρίζει ότι την ανάγκαζε να πίνει χαλασμένο γάλα, την έκαιγε με τσιγάρα και τη χτυπούσε με μεταλλική κρεμάστρα. Αναφέρει ακόμη ότι η μητέρα της τη χτυπούσε όταν ήταν μικρό παιδί «σαν ποδοσφαιρική μπάλα», ενώ μία από τις πιο πρώιμες αναμνήσεις της είναι να ουρλιάζει από φόβο όταν είχε αφεθεί μόνη της στο σπίτι.

Η σήμερα 58χρονη μητέρα δύο παιδιών υποστηρίζει ότι υπέστη χρόνια «βασανιστήρια» ενώ ζούσε με τη βιολογική της μητέρα στο Μπρίστολ, το Σόμερσετ και το Γουίλτσαϊρ κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Παρά τη «σαδιστική», όπως τη χαρακτηρίζει, κακοποίηση, η μητέρα της μπορούσε να τιμωρηθεί μόνο με τη μέγιστη ποινή που προέβλεπε ο νόμος κατά τον χρόνο τέλεσης των αδικημάτων, με αποτέλεσμα να αποφυλακιστεί μετά από μόλις οκτώ μήνες.

Όταν η Κάρολαϊν πληροφορήθηκε ότι η βιολογική της μητέρα είχε αποφυλακιστεί αφού εξέτισε μόνο ένα μικρό μέρος της ποινής φυλάκισης των 20 μηνών, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να το κατανοήσει. «Με κατέβαλε εντελώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, «ό,τι κάνω τώρα αφορά τις επόμενες γενιές ανθρώπων που θα προχωρήσουν σε καταγγελίες για να βρουν δικαιοσύνη, γιατί τίποτα από όσα κάνω δεν πρόκειται να επηρεάσει την έκβαση της δικής μου υπόθεσης».

Η έκκληση για αλλαγή του νόμου

Η Κάρολαϊν, η οποία ζει στην Κορνουάλη, ζητά πλέον την αλλαγή της νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι αν τα ίδια εγκλήματα είχαν διαπραχθεί μετά τις αλλαγές του 2005, η μητέρα της θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 14 ετών.

Ο δικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση ως έναν «τρομακτικό κατάλογο σκληρότητας και κακοποίησης» που υπέστη η Κάρολαϊν από τη μητέρα της.

«Άνθρωποι όπως η Μέλανι δεν θα πρέπει να μπορούν να ξεφεύγουν από τη δικαιοσύνη μόνο και μόνο επειδή διέπραξαν τα εγκλήματά τους πριν από το 2005», δήλωσε η ίδια.

Πρόσθεσε ακόμη: «Αν επιτρέπουμε σε όσους διαπράττουν τα χειρότερα εγκλήματα να λαμβάνουν τις πιο επιεικείς ποινές, τι λέει αυτό για την κοινωνία μας; Τι λέει αυτό για το πού θέτουμε τα όρια;».

Η Κάρολαϊν αποφάσισε να καταγγείλει στην αστυνομία την κακοποίηση που είχε υποστεί ως παιδί το 2019. Πέντε χρόνια αργότερα, η Μπέρμινγχαμ κατηγορήθηκε για ένα αδίκημα κακομεταχείρισης παιδιού κάτω των 16 ετών, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Νόμου περί Παιδιών και Νέων του 1933.

Στις 7 Μαρτίου 2025 η Μπέρμινγχαμ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή για 24 μήνες, αφού δήλωσε ένοχη κατά τη διάρκεια δίκης στο Κακουργιοδικείο του Πόρτσμουθ.

Η Κάρολαϊν άσκησε έφεση κατά της ποινής με αναστολή και έπειτα από απόφαση του Εφετείου που έκρινε τον Μάιο του προηγούμενου έτους ότι η ποινή ήταν «υπερβολικά επιεικής», οδηγήθηκε στη φυλακή για να εκτίσει ποινή 20 μηνών.

Ωστόσο, αποφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2026 έχοντας εκτίσει μόλις οκτώ μήνες της ποινής της, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι δικαστές μπορούν να επιβάλουν μόνο τις μέγιστες ποινές που προβλέπονταν κατά τον χρόνο τέλεσης των αδικημάτων.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι διέπραξαν πράξεις κακοποίησης παιδιών πριν από το 2005 μπορούν να καταδικαστούν σε μέγιστη ποινή δύο ετών, ενώ σήμερα τα ίδια αδικήματα επισύρουν ποινή έως και 14 ετών.

Οι ανατριχιαστικές αναμνήσεις από την παιδική ηλικία

Η Κάρολαϊν γεννήθηκε στο Νοσοκομείο Νορθ Μίντλσεξ στο Λονδίνο και μέσα σε έναν χρόνο μετακόμισε με τη μητέρα της στο Μπρίστολ, όπου έζησαν σε διάφορα σπίτια.

«Μία από τις πρώτες αναμνήσεις που έχω είναι όταν ήμουν τεσσάρων ετών και ζούσαμε σε ένα διαμέρισμα στο Μπρίστολ. Με κλότσησε από τη μία άκρη ενός μεγάλου διαδρόμου με τσιμεντένια πλακάκια στην άλλη σαν να ήμουν ποδοσφαιρική μπάλα, χτυπώντας με στην πλάτη και στο στομάχι», είπε.

Ανακαλώντας μια ακόμη παλαιότερη ανάμνηση, ανέφερε ότι η μητέρα της έβγαινε συχνά για διασκέδαση και την άφηνε μόνη στο υπόγειο διαμέρισμα όπου ζούσαν.

«Θυμάμαι να είμαι πολύ μικρή και να έχω μείνει μόνη μου σε αυτό το υπόγειο διαμέρισμα, τρέχοντας γύρω γύρω και ουρλιάζοντας από τον τρόμο. Επειδή ήμουν μόνη μου, εξαντλήθηκα από τις φωνές και το κλάμα και θυμάμαι απλώς να τα παρατάω και να επιστρέφω στο υπνοδωμάτιο για να ξαπλώσω. Απλώς σταμάτησα να ζητώ βοήθεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας από τους βασικούς μάρτυρες της δίκης κατέθεσε ότι είχε δει τη Μέλανι να επιστρέφει από διασκέδαση τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ εκείνη είχε αφεθεί μόνη ως βρέφος, γεγονός που είχε προκαλέσει σοκ.

Η Μπέρμινγχαμ, σύμφωνα με την Κάρολαϊν, της έδινε επίσης χαλασμένο γάλα και στη συνέχεια την παρακολουθούσε να κάνει εμετούς όλη τη νύχτα.

«Υπήρχε τεράστια δόση σαδισμού στη σκληρότητά της», ανέφερε. «Μου ανέθετε δουλειές και στεκόταν από πάνω μου σαν αξιωματικός της Γκεστάπο».

Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Οι κοινωνικές υπηρεσίες ενημερώθηκαν το 1975, όταν η Κάρολαϊν ήταν οκτώ ετών και ζούσε στο Μπρίστολ. Η ίδια υποστηρίζει ότι οι υποψίες κακοποίησης από τη μητέρα της δεν διερευνήθηκαν ποτέ και ότι κανείς δεν εξέτασε το σώμα της για πιθανούς τραυματισμούς.

«Ήμουν καταγεγραμμένη στις υπηρεσίες από την ηλικία των 8 έως τα 15 μου χρόνια και δεν έγινε κανένας έλεγχος», είπε.

Όπως αναφέρει, δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον φάκελό της στις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς φέρεται να έχει χαθεί.

Το 1977 εξετάστηκε από γιατρό αφού εισήχθη στο νοσοκομείο εξαιτίας των συστηματικών ξυλοδαρμών από τη μητέρα της. Στις ιατρικές σημειώσεις αναφερόταν ότι τα τραύματα στο πρόσωπό της ήταν αποτέλεσμα επίθεσης από τη μητέρα της και ότι επρόκειτο για παιδί σε κίνδυνο. Ωστόσο, δεν ακολούθησε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Αργότερα μετακόμισαν στο Λονγκ Άστον, λίγο έξω από το Μπρίστολ, όπου, σύμφωνα με την Κάρολαϊν, η κακοποίηση κλιμακώθηκε καθώς η μητέρα της είχε γίνει αλκοολική.

Τότε, όπως ισχυρίζεται, η Μπέρμινγχαμ άρχισε να την καίει με τσιγάρα.

«Η κακοποίηση έγινε κάτι που τη συντηρούσε όλη τη νύχτα, έτσι το σώμα μου ήταν γεμάτο εγκαύματα από τσιγάρα και μώλωπες και κανείς δεν έκανε ελέγχους. Ο τρόπος με τον οποίο ξέφευγε ήταν να με μετακινεί συνεχώς», δήλωσε.

«Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα όταν κοιτάζω πίσω είναι οι άνθρωποι που ήξεραν τι συνέβαινε και δεν έκαναν τίποτα. Με άφησαν να χαθώ μέσα στο σύστημα», τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας ακόμη βασικός μάρτυρας ήταν ένα παιδί από το σχολείο της, το οποίο είχε δει τα σημάδια από μώλωπες και εγκαύματα και γνώριζε ότι δεν λάμβανε επαρκή τροφή.

«Το ερώτημα που μου μένει είναι πώς ένα παιδί μπορούσε να αντιλαμβάνεται περισσότερα από έναν ενήλικα», είπε.

Η φυγή από το σπίτι και η καταγγελία στην αστυνομία

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Λονγκ Άστον, η Κάρολαϊν αναφέρει ότι είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί περισσότερο την κακοποίηση και να φαντάζεται ότι ζούσε με μια διαφορετική οικογένεια.

«Η φαντασίωσή μου ήταν ότι θα μπορούσα να πάω να ζήσω με μια άλλη οικογένεια και να έχω μια διαφορετική ζωή. Αυτά ήταν πράγματα που με βοηθούσαν να επιβιώσω από όσα περνούσα».

Όπως είπε, το τραύμα της παιδικής ηλικίας επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου και όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει ως ενήλικας.

Η ίδια περιέγραψε τον εαυτό της ως ένα «απίστευτα μοναχικό» παιδί χωρίς φίλους για να παίζει. «Πάντα πίστευα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με εμένα. Έτσι επιβιώνεις όταν ο φροντιστής σου είναι ένα τέρας: αναλαμβάνεις όλη την ευθύνη πάνω σου. Το μόνιμο μήνυμα της Μέλανι ήταν πάντα “φταις εσύ“», ανέφερε.

Σε ηλικία 15 ετών αποφάσισε να φύγει από το σπίτι για να γλιτώσει από την κακοποίηση.

Μόλις το 2019 πήρε την απόφαση να απευθυνθεί στην αστυνομία.

«Διέκοψα κάθε επαφή μαζί της όταν ήμουν περίπου 20 ετών. Έπειτα έγινα μητέρα και δεν είχα καμία επαφή μαζί της για δεκαετίες. Σίγουρα δεν θα την εμπιστευόμουν ποτέ κοντά στα παιδιά μου. Όμως το 2017 η Μέλανι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον μεγαλύτερο γιο μου μέσω Facebook και αυτό με τρόμαξε και άνοιξε ξανά όλες τις πληγές. Έτσι, το 2019 αποφάσισα να πάω στην αστυνομία και να την καταγγείλω για ιστορική κακοποίηση παιδιού. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα που διήρκεσε τριάμισι χρόνια».

Η εκστρατεία και η στήριξη από βουλευτή

Η Κάρολαϊν έχει δημιουργήσει διαδικτυακό ψήφισμα με αίτημα την αλλαγή της νομοθεσίας, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 42.000 υπογραφές. Σκοπεύει να το καταθέσει στο κοινοβούλιο αργότερα μέσα στη χρονιά και ελπίζει να φτάσει τις 50.000 υπογραφές.

«Το ψήφισμα ζητά να αλλάξουν οι κατευθυντήριες γραμμές επιβολής ποινών για αναδρομική τιμωρία σε υποθέσεις κακοποίησης παιδιών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ηθικό πλαίσιο όταν πρόκειται για κακόβουλη βλάβη σε έναν άλλο άνθρωπο, θα πρέπει να υπάρχει κάποια εξαίρεση», δήλωσε.

Παράλληλα, εργάζεται πάνω σε ένα βιβλίο απομνημονευμάτων, στο οποίο θα αποκαλύψει περιστατικά κακοποίησης που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ο βουλευτής Άντριου Τζορτζ, ο οποίος στηρίζει την εκστρατεία της, δήλωσε: «Υποστηρίζω σθεναρά το ψήφισμα της Κάρολαϊν. Ένας δράστης κακοποίησης παιδιού δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πολύ πιο επιεικώς μόνο και μόνο επειδή διέπραξε το αδίκημα το 2004 αντί για το 2005. Όμως έτσι το αντιμετωπίζει ο νόμος. Η Κάρολαϊν επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχική δύναμη, καθώς αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά τις τρομερές πληγές της κακοποίησης που υπέστη και να αντιμετωπίσει ένα σύστημα που ουσιαστικά την αποθάρρυνε από το να αναζητήσει δικαιοσύνη».