Πάνω από ένας τόνος ναρκωτικών, που ήταν κρυμμένα στο εσωτερικό νταλίκας, κατασχέθηκε αυτή την εβδομάδα από τα τουρκικά τελωνεία στα σύνορα με την Ελλάδα, ανακοίνωσαν σήμερα οι τουρκικές αρχές.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου, το φορτίο, η αγοραία αξία του οποίου ανέρχεται σε πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ, ανακαλύφθηκε στο μεθοριακό πέρασμα στα Ύψαλα (βορειοδυτική Τουρκία) και περιείχε κυρίως μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη και ακατέργαστο όπιο.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου για την προέλευση των ναρκωτικών, τα τουρκικά τελωνεία δεν απάντησαν αμέσως. Σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, η νταλίκα είχε φθάσει από το Ιράν.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ανακοινώσει πως το 2025 κατέσχεσαν συνολικά 33,6 τόνους ναρκωτικών αγοραίας αξίας σχεδόν 840 εκατομμυρίων ευρώ.