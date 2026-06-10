Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ θα μεταβεί σήμερα στην αμερικανική ναυτική βάση στο Γκουαντάναμο (GTMO), στην Κούβα, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Πεντάγωνο, σε ένα πλαίσιο τεταμένων σχέσεων με τη νήσο στην Καραϊβική, την οποία η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει «εξαιρετική απειλή» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ θα μεταβεί στον Κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα, και στην Τάμπα στη Φλόριντα, για να συναντήσει τους στρατιώτες της GTMO και της Centcom, της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Τάμπα», ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του.

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική κυβέρνηση ενέτεινε τις πιέσεις της στην Κούβα επιβάλλοντας οικονομικές κυρώσεις σε εξέχοντα πρόσωπα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο.

«Οι κυρώσεις αυτές έχουν στόχο να ενισχύσουν τα μέτρα αποκλεισμού και το συγκρουσιακό κλίμα ανάμεσα στην Κούβα και τις ΗΠΑ», κατήγγειλε την Πέμπτη ο επικεφαλής του κουβανικού κράτους.

Στα τέλη Μαΐου, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κούβας συναντήθηκαν στην αμερικανική βάση που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της νήσου.

Ο στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν, επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (Southcom), συναντήθηκε εκεί με τον αρχηγό του κουβανικού γενικού επιτελείου, τον στρατηγό Ρομπέρτο Λέγρα Σοτολόνγκο, για να συζητήσουν «για ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Southcom.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες έχουν οξυνθεί σημαντικά από τον Ιανουάριο. Οι ΗΠΑ επέβαλαν ντε φάκτο πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο, νέες κυρώσεις σε βάρος επιχειρήσεων και Κουβανών ηγετών, και άσκησαν ποινική δίωξη στον πρώην πρόεδρό της Ραούλ Κάστρο για υπόθεση που ανάγεται στο 1996, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.