Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μάντσεστερ, όταν μια 14χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι μέσα σε τάξη, σκορπίζοντας τον τρόμο και τραυματίζοντας δύο συμμαθητές της και έναν εκπαιδευτικό. Το Co-op Academy στο Μπλάκλι μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τους μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι στους διαδρόμους και τις αρχές να θέτουν αμέσως το συγκρότημα σε κατάσταση απόλυτου αποκλεισμού.

Κεντρικό πρόσωπο του δραματικού περιστατικού αναδείχθηκε ένας 27χρονος καθηγητής φυσικών επιστημών, ο οποίος λειτούργησε ως ασπίδα προστασίας για τα παιδιά. Ο νεαρός εκπαιδευτικός δέχθηκε μαχαιριά στον λαιμό στην προσπάθειά του να αφοπλίσει την ανήλικη δράστη. Την ίδια στιγμή, άλλοι πέντε καθηγητές επέδειξαν απίστευτη ψυχραιμία, κρατώντας με τη βία την πόρτα της τάξης κλειστή για να εγκλωβίσουν την ένοπλη μαθήτρια, η οποία επιχειρούσε μανιωδώς να βγει έξω και να επιτεθεί σε περισσότερα παιδιά.



Από την αιματηρή επίθεση τραυματίστηκαν επίσης δύο 14χρονοι μαθητές, ένα κορίτσι στον ώμο και ένα αγορί στο αυτί, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σοκαριστικές στιγμές, με παιδιά να ουρλιάζουν ματωμένα ζητώντας βοήθεια. Η αστυνομία του Μάντσεστερ συνέλαβε τη 14χρονη, η οποία ανακρίνεται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση.



Το περιστατικό έχει προκαλέσει τεράστιο κύμα οργής και ανησυχίας στους γονείς, οι οποίοι έσπευσαν έντρομοι στο σχολείο, καταγγέλλοντας την έλλειψη ενημέρωσης από τη διεύθυνση, καθώς έμαθαν για το μακελειό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί από αυτούς ξεσπούν κατά της κυβέρνησης, ζητώντας αυστηρότερα μέτρα για την πάταξη της εγκληματικότητας με μαχαίρια που μαστίζει τη χώρα, τονίζοντας πως είναι αδιανόητο να μπαίνουν όπλα μέσα στις σχολικές αίθουσες.



Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή και δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας, σύμφωνα με την Daily Mail.

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