Ένας μη επανδρωμένος πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξερράγη χθες, Πέμπτη, στη διάρκεια δοκιμής και ενώ βρισκόταν στην εξέδρα εκτόξευσης, σε μια σημαντική αποτυχία για το διαστημικό εγχείρημα του Τζεφ Μπέζος, ο οποίος προσπαθεί να μειώσει την απόσταση από την SpaceX του Έλον Μασκ που πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν από το κανάλι NASASpaceflight, το οποίο μεταδίδει ζωντανά εκτοξεύσεις πυραύλων από τη Φλόριντα, φαίνεται να ανάβουν οι κινητήρες του πυραύλου New Glenn και στη συνέχεια ο πύραυλος να εκρήγνυται δημιουργώντας μια μεγάλη πύρινη σφαίρα, με φλόγες και καπνό να υψώνονται στον ουρανό.

Η Blue Origin ανακοίνωσε πως υπήρξε μια «ανωμαλία», όρος που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες πυραύλων για να περιγράψουν μια αποτυχημένη εκτόξευση ή έκρηξη.

«Αντιμετωπίσαμε μια ανωμαλία στη διάρκεια της σημερινής δοκιμής με πυροδότηση κινητήρα. Όλο το προσωπικό είναι σώο. Θα προβαίνουμε σε ενημερώσεις όσο μαθαίνουμε περισσότερα», ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω του X. Δοκιμή πυροδότησης κινητήρα ή στατική δοκιμή ανάφλεξης γίνεται όταν τίθενται σε λειτουργία οι κινητήρες, ενώ ο πύραυλος βρίσκεται καθηλωμένος στο έδαφος.

We experienced an anomaly during today's hotfire test. All personnel have been accounted for. We will provide updates as we learn more. — Blue Origin (@blueorigin) May 29, 2026

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζαακμαν, δήλωσε πως η υπηρεσία γνωρίζει για το περιστατικό.

«Οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη και η ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων εκτόξευσης βαρέων πυραύλων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα εργασθούμε με τους εταίρους μας για να υποστηρίξουμε μια εμπεριστατωμένη έρευνα αυτής της ανωμαλίας, να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο στις βραχυπρόθεσμες αποστολές και να επιστρέψουμε στις εκτοξεύσεις πυραύλων», δήλωσε μέσω του Χ.

Ο Άιζαακμαν πρόσθεσε επίσης ότι η NASA θα παράσχει ενημέρωση για ενδεχόμενες συνέπειες στα προγράμματά της Artemis και Moon Base. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η NASA κατακύρωσε στην Blue Origin συμβόλαιο 188 εκατομμυρίων δολαρίων για να παραδώσει ρομποτικά οχήματα στην επιφάνεια της Σελήνης χρησιμοποιώντας το μη επανδρωμένο φορτηγό διαστημόπλοιο προσσελήνωσης Mark 1, στο πλαίσιο των ευρύτερων αποστολών Artemis της NASA για την εξερεύνηση της Σελήνης.

NASA is aware of the anomaly that occurred tonight at Launch Complex 36 involving Blue Origin’s New Glenn rocket at Cape Canaveral Space Force Station. ⁰⁰Spaceflight is unforgiving, and developing new heavy-lift launch capability is extraordinarily difficult. We will work with… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 29, 2026

Σε χωριστή ανάρτησή του στο X, ο Μπέζος έγραψε πως είναι «πολύ νωρίς για να ξέρουμε τη βασική αιτία» του περιστατικού.

«Πολύ δύσκολη ημέρα, όμως θα ξαναφτιάξουμε ό,τι χρειάζεται να ξαναφτιαχτεί και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», έγραψε.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

Η SpaceX του Μασκ και η Blue Origin του Μπέζος, ανταγωνιστικές διαστημικές εταιρείες δύο δισεκατομμυριούχων, διεξάγουν κούρσα για να συμμετάσχουν στην επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη πριν από μια σχεδιαζόμενη επανδρωμένη αποστολή της Κίνας το 2030, σχεδιάζοντας τα διαστημόπλοια προσσελήνωσης που θα χρησιμοποιήσει η NASA.

Η SpaceX, η οποία αποκάλυψε νωρίτερα αυτό το μήνα τα σχέδιά της για Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) και αναμένεται ότι θα είναι η πρώτη που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αρχική αξία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, έχει αντιμετωπίσει επίσης προβλήματα, σημειώνει το πρακτορείο Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πέρυσι τον Ιούνιο, το μεγάλο διαστημικό σκάφος της Starship είχε εκραγεί επίσης σχηματίζοντας πύρινη σφαίρα στη διάρκεια δοκιμής στο Τέξας ενώ προετοιμαζόταν για διαστημική πτήση.