Οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας Ουάσινγκτον επιβεβαίωσαν χθες Πέμπτη 28/5 ακόμη έξι θανάτους στο βιομηχανικό δυστύχημα που εκτυλίχθηκε την Τρίτη, όταν έσπασε δεξαμενή με χημική ουσία σε εταιρεία που κατασκευάζει χάρτινες συσκευασίες για υγρά, εξέλιξη που αύξησε σε οκτώ τον απολογισμό των θυμάτων μέχρι αυτό το στάδιο.

Αρχικά, επιβεβαιώθηκε ένας θάνατος την ίδια ημέρα, μετά τη διαρροή χημικού διαλύματος που χρησιμοποιείται για να πολτοποιούνται κομμάτια ξύλου στη Nippon Dynawave Packaging, στην πόλη Λόνγκβιου, πάνω στα σύνορα της Ουάσινγκτον με το Όρεγκον. Δεύτερος εργαζόμενος, που αρχικά διασώθηκε, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Το πυροσβεστικό σώμα της Λόνγκβιου ανέφερε χθες ότι ανακτήθηκαν τα πτώματα των έξι από τους εννέα εργαζόμενους που αγνοούνταν — θεωρούνταν ήδη όλοι νεκροί — αυξάνοντας τον επιβεβαιωμένο απολογισμό των θυμάτων σε οκτώ.

Several people were hurt in a chemical explosion at the Nippon Dynawave packaging facility in Longview around 7:15 this morning.

Emergency crews and hazmat teams are on scene investigating what caused the explosion.

— Mckenzie Richmond (@kenziestuvland) May 26, 2026

Η επιχείρηση για την ανάκτηση των υπολοίπων θυμάτων, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP και το dpa, αναμένεται να συνεχιστεί με βραδύ ρυθμό, εξαιτίας του κινδύνου που εγείρεται λόγω των χημικών καταλοίπων.

Άλλοι οκτώ άνθρωποι, επτά υπάλληλοι και πυροσβέστης, τραυματίστηκαν σε αυτή που ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον, ο Μπομπ Φέργκιουσον, χαρακτήρισε πιθανόν «την πιο πολύνεκρη βιομηχανική τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία» της πολιτείας του.

Το εργοστάσιο βρίσκεται πλάι στον ποταμό Κολούμπια, φυσικό σύνορο των πολιτειών Ουάσινγκτον και Όρεγκον. Σύμφωνα με τις αρχές, κάποια ποσότητα του καυστικού χημικού υγρού κατέληξε στον ποταμό. Η συλλογή δειγμάτων επιβεβαίωσε τη μόλυνση. Πάντως δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος για την υδροδότηση της Λόνγκβιου, καθησύχασαν.