Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί την έκδοση χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων με την εικόνα του προέδρου, μια πρωτοβουλία που, σύμφωνα με τη Washington Post, θα αποτελούσε πρωτοφανή περίπτωση για εν ζωή πολιτικό, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από ενάμιση αιώνα.

Το σχέδιο εντάσσεται σε μια σειρά αποφάσεων που αποσκοπούν στο να αποτυπωθεί το στίγμα του Ντόναλντ Τραμπ σε κτίρια ή σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας κατηγορίες για προσωπολατρία.

Η εφημερίδα ρώτησε νυν και πρώην υπαλλήλους του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης (BEP), της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το εθνικό νόμισμα. Τα πρόσωπα αυτά είπαν, ζητώντας να μην κατονομαστούν, ότι έχουν δοθεί κατ’ επανάληψη εντολές από υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, τον Ταμία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπράντον Μπιτς και τον κυριότερο σύμβουλό του, τον Μάικ Μπράουν.

Μια μακέτα που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας φέρει την ένδειξη «America 250 anniversary» (Επέτειος 250 χρόνων της Αμερικής), παραπέμποντας στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 4 Ιουλίου 1776.

Η εμφάνιση ενός εν ζωή προσώπου σε χαρτονόμισμα απαγορεύεται από το 1866, όταν «ένας μεσαίας βαθμίδας γραφειοκράτης του Υπουργείου Οικονομικών εμφανίστηκε σε ένα χαρτονόμισμα των 5 σεντς», σύμφωνα με την εφημερίδα.

Μια πρόταση νόμου που θα επέτρεπε στον Ντόναλντ Τραμπ να ολοκληρώσει το σχέδιό του παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο το 2025, καθώς η επέτειος θα αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών εορτασμών την περίοδο πριν και μετά την 4η Ιουλίου.

Ενημερώνοντας σήμερα τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι οι υπηρεσίες του «προετοιμάζονται εκ των προτέρων σε περίπτωση που ψηφιστεί ο νόμος».

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα μεμπτό στο να εμφανίζεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (…) στο αναμνηστικό χαρτονόμισμα για την 250ή επέτειο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Washington Post, η διευθύντρια του BEP, Πατρίσια Σόλιμιν, πρόβαλε αντιρρήσεις, εγείροντας νομικά ζητήματα και διαβεβαιώνοντας ότι ένα τέτοιο έργο θα απαιτούσε χρόνια. Όμως, απολύθηκε στα τέλη Απριλίου από το υπουργείο Οικονομικών. «Εδώ σταματούν οι ευθύνες μου», είπε στους υπαλλήλους αποχωρώντας.

Τον Μάρτιο, η διευθύντρια είχε αναγκαστεί να επιτρέψει να υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ τα μελλοντικά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά για εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 1861, στα χαρτονομίσματα εμφανίζονταν μόνο οι υπογραφές του υπουργού Οικονομικών και του Ταμία των Ηνωμένων Πολιτειών.