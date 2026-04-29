Έντονη δημοσιότητα έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα ο Αλβανός πολιτικός αναλυτής και ακαδημαϊκός της Βόρειας Μακεδονίας, Ίλι Πατσούκου, ο οποίος έχει γίνει viral στο TikTok, με βίντεο και φωτογραφίες του να κυκλοφορούν ευρέως στα social media.

Ο Πατσούκου είναι το νεότερο μέλος του ανώτατου οργάνου της Δημοκρατικής Ένωσης για την Ενσωμάτωση (BDI), του μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία, και έχει ενεργό ρόλο σε πολιτικά και νομικά ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα της αλβανικής κοινότητας. Παράλληλα, κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών Νομικής (ELSA) στη χώρα.

Αν και μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστός κυρίως για την επιστημονική και πολιτική του δραστηριότητα, το ενδιαφέρον στα social media έχει στραφεί έντονα στην εξωτερική του εμφάνιση, με πολλούς χρήστες να τον συγκρίνουν με μοντέλο και τα σχόλια να πληθαίνουν συνεχώς.

Ενδεικτικά μερικά από τα σχόλια κάτω από τα βίντεό του: «Δεν καταλαβαίνω καν τη γλώσσα, αλλά συμφωνώ απόλυτα», «Ναι όμορφε, συμφωνώ (ό,τι κι αν λες)», «Από πότε άρχισα να ενδιαφέρομαι τόσο πολύ για την πολιτική;», «Άγγελε; Είσαι Άγγελος;», «Είσαι ο τελευταίος γιος του Κρύπτον; (σ.σ. του Σούπερμαν)», «Ομορφιά και μυαλό… μου αρέσει», «Πω, από πότε οι Αλβανοί πολιτικοί είναι τόσο κούκλοι;».

Παρά τη διαδικτυακή του δημοφιλία, ο ίδιος συνεχίζει να επικεντρώνεται στον θεσμικό και ακαδημαϊκό του ρόλο, παραμένοντας ενεργός τόσο στην πολιτική σκηνή όσο και στον φοιτητικό νομικό χώρο.