Ένας 31χρονος δάσκαλος από την Καλιφόρνια, ο Κόουλ Τόμας Άλεν, κατηγορείται ότι επιχείρησε να μετατραπεί σε «φιλικό ομοσπονδιακό δολοφόνο», ανοίγοντας πυρ έξω από την αίθουσα του ιστορικού δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο δράστης είχε στείλει στους συγγενείς του ένα πολυσέλιδο σημείωμα, στο οποίο ζητούσε συγγνώμη, διατύπωνε οργισμένες πολιτικές θέσεις και ξεκαθάριζε ότι στόχος του ήταν αξιωματούχοι της διοίκησης Τραμπ. «Δεν περιμένω συγχώρεση», φέρεται να έγραψε λίγο πριν πάρει το τρένο από το Λος Άντζελες για Ουάσιγκτον, σε ένα ταξίδι που έμοιαζε προμελετημένο βήμα προς μια απόπειρα δολοφονίας με πολιτικό κίνητρο.

Ο Άλεν, απόφοιτος του Caltech και part-time καθηγητής σε φροντιστήριο προετοιμασίας εξετάσεων, παρουσιαζόταν μέχρι πρόσφατα ως «διδάσκων του μήνα» και indie game developer, με δικό του παιχνίδι στην πλατφόρμα Steam. Όμως, σύμφωνα με τις καταθέσεις της αδελφής του, τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί σε ριζοσπαστική αριστερή ακτιβιστική δράση στο Λος Άντζελες, απέκτησε όπλα νόμιμα – ένα ημιαυτόματο πιστόλι .38 και μια καραμπίνα 12 gauge – και προπονούνταν τακτικά σε σκοπευτήριο. Στο σημείωμά του εμφανίζεται «τυφλωμένος» από την οργή του για τα κέντρα κράτησης και φέρεται να χαρακτηρίζει τον Τραμπ «προδότη», ενώ υποστηρίζει ότι η βία του δεν έρχεται σε αντίθεση με τις χριστιανικές αξίες, αλλά ως απάντηση στην καταπίεση.

«Θα περνούσα από όλους για να φτάσω στους στόχους Τραμπ»

Το βράδυ του Σαββάτου, ο ύποπτος έφτασε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου διεξαγόταν η ετήσια λαμπερή τελετή με τη συμμετοχή του προέδρου Τραμπ, ανώτατων αξιωματούχων και της πολιτικο-δημοσιογραφικής ελίτ της Ουάσιγκτον. Λίγο πριν την επίθεση, έστειλε στους οικείους του το κείμενο με τις «εξηγήσεις» του, ξεκαθαρίζοντας ότι ήθελε να χτυπήσει μέλη της κυβέρνησης και πως, αν χρειαζόταν, θα «περνούσε από τους περισσότερους» για να φτάσει στους στόχους του, ακόμα και αν δεν σκόπευε – όπως λέει – να στοχοποιήσει συγκεκριμένα την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον ασκούντα χρέη υπουργού Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, ο δράστης προσπάθησε να περάσει το σημείο ελέγχου κοντά στην αίθουσα του δείπνου, οπλισμένος με το πιστόλι .38 και την καραμπίνα, αυτοαποκαλούμενος «Friendly Federal Assassin» και διατυπώνοντας αντι-Τραμπ και «αντιχριστιανικές», όπως τις χαρακτηρίζει ο ίδιος ο πρόεδρος, θέσεις στα social media. Κατάφερε να ρίξει «δύο-τρεις» πυροβολισμούς, τραυματίζοντας έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που φορούσε αλεξίσφαιρο, προτού ακινητοποιηθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ μέσα στην αίθουσα ο Τραμπ και άλλοι ηγέτες έσπευδαν να καλυφθούν. Ο πράκτορας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και λίγη ώρα αργότερα έλαβε εξιτήριο, ενώ ο ύποπτος πλέον αντιμετωπίζει βαριές ομοσπονδιακές κατηγορίες, ανάμεσά τους δύο για χρήση πυροβόλου όπλου και μία για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο με επικίνδυνο όπλο.

Εφιάλτης ασφαλείας για τον Τραμπ και την Ουάσιγκτον

Την ώρα που οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας σφράγιζαν τους διαδρόμους του ξενοδοχείου, οι ομοσπονδιακές αρχές ξεκινούσαν έναν αγώνα δρόμου για να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή, τις επαφές και το κίνητρο του δράστη που βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τον Τραμπ. Πράκτορες του FBI και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ερεύνησαν το σπίτι που συνδέεται με τον Άλεν στην πόλη Τόρανς, στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, ενώ αστυνομία και Μυστική Υπηρεσία πήραν κατάθεση από την αδελφή του στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ, προσπαθώντας να συνδέσουν τις πολιτικο-ιδεολογικές του αναρτήσεις με την απόπειρα επίθεσης.

Ο 31χρονος είχε περάσει από το φοιτητικό χριστιανικό κλαμπ του Caltech, είχε αναπτύξει τεχνολογία ασφαλείας για αναπηρικά αμαξίδια και είχε δωρίσει ένα μικρό ποσό – 25 δολάρια – στην προεδρική καμπάνια της Καμάλα Χάρις το 2024, πριν σταδιακά ριζοσπαστικοποιηθεί μέσα από την οργάνωση «The Wide Awakes» και την έντονη ενασχόληση με την ένοπλη κουλτούρα. Στο σημείωμα που άφησε πίσω του, αποτυπώνεται ένας εκρηκτικός συνδυασμός πολιτικής οργής, θεολογικού «αναστοχασμού» και προσωπικής απαισιοδοξίας, με την τελευταία φράση να είναι μια ωμή καταδίκη: «Νιώθω οργή όταν σκέφτομαι όλα όσα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση» – μια σαφής αναφορά στην κυβέρνηση Τραμπ.

Καθώς ο ύποπτος αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές, η υπόθεση εξελίσσεται σε τεστ αντοχής για τα πρωτόκολλα ασφαλείας γύρω από τον Τραμπ και για το πώς οι αμερικανικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν πλέον την απειλή βίαιου ακτιβισμού από την αριστερά, σε μια ήδη εκρηκτική πολιτική συγκυρία.