Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ οργανώθηκε επί μήνες από το βρετανικό κράτος, με έναν λεπτομερή φάκελο αποστολής που κουβαλούν οι συνεργάτες του, γεμάτο στόχους, βιογραφικά και «κόκκινες γραμμές» για όσα πρέπει να ειπωθούν και, κυρίως, για όσα πρέπει να αποφευχθούν μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ. Παρά τη δημόσια γραμμή ότι πρόκειται για «δώρο 250ων γενεθλίων» προς τις ΗΠΑ, Λονδίνο και Ουάσινγκτον παρασκηνιακά αναγνωρίζουν πως η επίσκεψη έχει βαριά πολιτική φόρτιση, από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις τριβές για εμπόριο, ΝΑΤΟ και Φώκλαντ.

Ο Τραμπ έχει φέρει στα όριά τους τις σχέσεις του με τον Κιρ Στάρμερ, με επιθέσεις για το Ιράν, τη μετανάστευση και τις εξορύξεις, ενώ η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου πραγματοποιείται υπό σκιά μετά το πρόσφατο περιστατικό με πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Ο πήχης της επιτυχίας για το Λονδίνο έχει πέσει τόσο χαμηλά, ώστε ο βασικός στόχος περιγράφεται κυνικά: να «μπαλώσει» πληγές, να δείξει συνεκτική συμμαχία και, αν είναι δυνατό, να κάνει τον Τραμπ να χαμογελάσει.

Ο βασιλιάς Κάρολος μπροστά στον Τραμπ: κώδικας, σύμβολα και Ουκρανία

Ο βασιλιάς Κάρολος γνωρίζει ότι μπορεί να προωθήσει ουσιαστικά μόνο ένα μείζον ζήτημα στη συνάντησή του με τον Τραμπ – και όλες οι ενδείξεις δείχνουν πως αυτό είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, το μοναδικό θέμα που βρίσκεται στην τομή ανάμεσα στις βρετανικές προτεραιότητες και στις προσωπικές του ανησυχίες. Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος αποσπάται από εκλογικούς κύκλους και την παράλληλη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, το Λονδίνο ποντάρει στην ηθική βαρύτητα του μονάρχη για να διατηρήσει την αμερικανική στήριξη στο Κίεβο.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο βασιλιάς Κάρολος ετοιμάζεται για μια ασυνήθιστα μεγάλη ομιλία περίπου 30 λεπτών, πολλαπλάσια της σύντομης παρέμβασης της Ελισάβετ το 1991, με κεντρικά μηνύματα τη διατλαντική άμυνα, το ΝΑΤΟ και τον κοινό αγώνα απέναντι στη Ρωσία. Ωστόσο, τα πιο αιχμηρά μηνύματα δεν θα δοθούν από το βήμα, αλλά με την κλασική βασιλική μέθοδο «show, don’t tell»: με σύμβολα, εικόνες και προσεκτικά χορογραφημένα στιγμιότυπα που διαβάζονται στο διπλωματικό παρασκήνιο.

Έτσι όπως έγινε και κατά την προηγούμενη επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν η Μελάνια Τραμπ και η βασιλότισα Καμίλα φόρεσαν κίτρινο και μπλε – τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας – στέλνοντας μήνυμα χωρίς λέξη, κάτι που βρετανικές πηγές αναγνωρίζουν ότι κάθε άλλο παρά τυχαίο ήταν. Αντίστοιχα, η προγραμματισμένη στάση στο Αρλινγκτον και η ανάδειξη της συμμαχικής θυσίας εντάσσονται σε ένα προσεκτικά δομημένο αφήγημα υπέρ της συλλογικής άμυνας, την ώρα που ο Τραμπ αμφισβητεί δημόσια το μέλλον της Συμμαχίας.

Βασιλιάς Κάρολος, Τραμπ και η λεπτή γραμμή Λονδίνου–Ουάσινγκτον

Την ίδια στιγμή, οι βρετανοαμερικανικές σχέσεις δοκιμάζονται σε πολλαπλά μέτωπα, από τη διαρροή για πιθανή επανεξέταση της αμερικανικής αναγνώρισης της βρετανικής κυριαρχίας στα Φώκλαντ, μέχρι το ερώτημα πόσο γρήγορα θα φτάσει το Λονδίνο στον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνα – στόχος που φέρει έντονα το αποτύπωμα Τραμπ. Πρώην γενικοί γραμματείς του ΝΑΤΟ προειδοποιούν ότι η μελλοντική σχέση θα κριθεί από το πόσο πειστικά η Βρετανία επιταχύνει προς αυτό το επίπεδο δαπανών, με τις πιο πρόσφατες συνομιλίες να δείχνουν ότι αυτή είναι πράγματι η κατεύθυνση.

Πίσω από τον βασιλιά Κάρολο κινείται μια ολόκληρη μηχανή Λευκής και Ντάουνινγκ Στριτ, με μια άτυπη «επιτροπή βασιλικών επισκέψεων» που συντονίζει Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εμπορίου, Ντάουνινγκ Στριτ και Παλάτι σε κάθε λεπτομέρεια – από τη διαδρομή μέχρι το πώς πρέπει να αντιδράσει ο μονάρχης εάν ο Τραμπ αναφέρει, για παράδειγμα, τα Φώκλαντ δημοσίως. Η παρουσία στο ταξίδι της ΥΠΕΞ Γιεβέτ Κούπερ και του ειδικού απεσταλμένου του Στάρμερ στις ΗΠΑ, Βαρουν Τσάντρα, φανερώνει ότι η επίσκεψη λειτουργεί και ως «ομπρέλα» για να επανεκκινήσουν στα κρυφά οι παγωμένες διαπραγματεύσεις για τεχνολογία και εμπόριο.

Την ίδια ώρα, ζητήματα που βρίσκονται πολύ κοντά στην καρδιά του βασιλιά – όπως η κλιματική κρίση – μπαίνουν στο συρτάρι, αφού κανείς στο Λονδίνο δεν θέλει η επίσκεψη να εκτροχιαστεί από μια σύγκρουση για το περιβάλλον, την ώρα που ο Τραμπ απειλεί με «μεγάλους δασμούς» λόγω του βρετανικού ψηφιακού φόρου. Ακόμη πιο εκρηκτικό θεωρείται το σκάνδαλο Έπσταϊν και η εμπλοκή προσώπων του βρετανικού κατεστημένου, με το Παλάτι να αποκρούει αιτήματα για συναντήσεις με θύματα και το Λονδίνο να ελπίζει ότι το θέμα δεν θα σκιάσει επικοινωνιακά την επίσκεψη.

Βασιλιάς Κάρολος και Τραμπ: «χαμόγελα, επαφές, χωρίς εκρήξεις»

Στο Λονδίνο, πολλοί βλέπουν στο πρόσωπο του βασιλιά Καρόλου μια «γέφυρα» προς τον Τραμπ, ιδίως αν ο Κιρ Στάρμερ τελικά αμφισβητηθεί από τους ίδιους του τους βουλευτές μετά τις τοπικές εκλογές του Μαΐου. Αναλυτές σημειώνουν ότι η οργή του Τραμπ στρέφεται κυρίως στον Βρετανό πρωθυπουργό, ενώ τα πιο θερμά του λόγια είναι συνήθως για τον μονάρχη – στοιχείο που το Λονδίνο επιθυμεί να αξιοποιήσει, διαχωρίζοντας προσεκτικά τις δύο προσωπικότητες στα μάτια του Λευκού Οίκου.

Η φιλοδοξία είναι ο βασιλιάς Κάρολος να «υψωθεί πάνω από την πολιτική», υπενθυμίζοντας ότι η διατλαντική σχέση ξεπερνά κατά πολύ την εκάστοτε χημεία προέδρου–πρωθυπουργού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα βρετανικό κοινό δύσπιστο για το αν αυτή η επίσκεψη μπορεί πραγματικά να αλλάξει κάτι ουσιαστικό. Παρ’ όλα αυτά, η Βρετανία γνωρίζει ότι διαθέτει ένα μοναδικό διπλωματικό πλεονέκτημα: έναν εκλεγμένο πρωθυπουργό και έναν βασιλιά με διεθνή ακτινοβολία, δύο κέντρα ισχύος που, όταν λειτουργούν συντονισμένα, μπορούν να μαλακώσουν γωνίες και να ανοίξουν πόρτες που μένουν κλειστές για άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος, αν και –σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές– δεν ενθουσιάζεται με την ιδέα του ταξιδιού, θεωρείται εξαιρετικά έμπειρος στο να κινείται στο ναρκοπέδιο της πολιτικής χωρίς να φαίνεται «πολιτικός». Στενοί του συνεργάτες θυμίζουν ότι μετά από δεκαετίες δημόσιας δράσης για το περιβάλλον και κοινωνικά ζητήματα, έχει μάθει να μετατρέπει δύσκολες αποστολές σε ευκαιρίες προβολής της Βρετανίας – και αυτή τη φορά το στοίχημα είναι απλό στη διατύπωση αλλά δύσκολο στην πράξη: χαμόγελα, επαφές, και καμία θεαματική έκρηξη από τον Τραμπ.