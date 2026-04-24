Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία, όταν μια γυναίκα παγιδεύτηκε σε λάκκο με λύματα για τρεις ώρες έπειτα από κατάρρευση της τουαλέτας.

Μια γυναίκα που έκανε στάση για τουαλέτα κατά τη διάρκεια οδικού ταξιδιού βρέθηκε ξαφνικά παγιδευμένη μέχρι τη μέση σε έναν λάκκο αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τις Αρχές , η γυναίκα «παρέμεινε εγκλωβισμένη στον βόθρο για περίπου τρεις ώρες, μέχρι που διασώθηκε από έναν τοπικό τεχνίτη ο οποίος περνούσε τυχαία από το σημείο».

Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν μαζί με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της, ταξίδευε προς την Καμπέρα έπειτα από επίσκεψη σε συγγενείς στο Ντάργουιν όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Οι λεγόμενες «pit toilets» είναι απλές τουαλέτες χωρίς καζανάκι, που συγκεντρώνουν τα λύματα σε βαθιά τρύπα στο έδαφος και χρησιμοποιούνται συχνά σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές.

Η υπηρεσία NT WorkSafe, η οποία είναι αρμόδια για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.

Woman trapped in poo for three hours after outback toilet collapses https://t.co/PxT8nqvc29 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 24, 2026

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι ο σύζυγος της γυναίκας κατάφερε να τραβήξει την προσοχή ενός τεχνίτη, ο οποίος έριξε σχοινί για να κρατηθεί και στη συνέχεια τη βοήθησε να βγει με τη χρήση του αυτοκινήτου του. Η διαδικασία διήρκεσε πάνω από 45 λεπτά, ενώ σύμφωνα με τον μάρτυρα στον λάκκο υπήρχαν πολλά ανθρώπινα απόβλητα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς όμως να έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με το BBC.