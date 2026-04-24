Σκηνές έντονης αναστάτωσης και πανικού εκτυλίχθηκαν σε νοσοκομεία του Ιράν, όπως αποτυπώνονται σε υλικό από κάμερες ασφαλείας, την ώρα που η χώρα βρίσκεται υπό συνεχιζόμενες επιθέσεις και η ένταση στην περιοχή κορυφώνεται.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, διακρίνεται μια νοσηλεύτρια να αντιδρά άμεσα, απομακρύνοντας τρία νεογέννητα βρέφη από νοσοκομειακό χώρο στην Τεχεράνη και μεταφέροντάς τα σε σημείο που θεωρείται ασφαλέστερο, μέσα σε συνθήκες χάους.

Surveillance footage showed chaotic scenes at Iranian hospitals as strikes rain down on the country.



One scene captured a nurse rescuing three newborn babies at a hospital in Tehran and carrying them to safety.



Η κρίση στην περιοχή έχει τις ρίζες της στα τέλη Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα από τις 28 του μήνα, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Ισραήλ προχώρησαν σε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ραγδαία, με το επίκεντρο της έντασης να εντοπίζεται στα Στενά του Ορμούζ αλλά και συνολικά στον Περσικό Κόλπο.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν περαιτέρω την ανησυχία για γενικευμένη αποσταθεροποίηση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε εντολή για στρατιωτική επέμβαση εναντίον ιρανικών ταχύπλοων, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με παράνομη διακίνηση ιρανικού πετρελαίου.

Σε αντίποινα, το Ιράν προχώρησε στην κατάληψη δύο εμπορικών πλοίων, εκ των οποίων το ένα είναι ελληνικών συμφερόντων, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα της περιοχής και έχει επιδεινώσει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή παράταση της εκεχειρίας, ωστόσο οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει πως δεν υπάρχουν ρωγμές στο εσωτερικό της εξουσίας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ περί εσωτερικής αστάθειας.