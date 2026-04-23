Τη στενή του σχέση με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το μπάσκετ θέλησε να αναδείξει ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, κατά την παρουσία του στα εγκαίνια ενός πλήρως ανακαινισμένου κλειστού γυμναστηρίου στη Δαμασκό, που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό πολιτών, με χιλιάδες θεατές να γεμίζουν τις εξέδρες του γηπέδου, ενώ το έργο της ανακαίνισης φέρεται να κόστισε περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια. Στο πλευρό του προέδρου βρέθηκαν και αρκετοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον αγωνιστικό χώρο, ο Αχμέντ αλ-Σαράα δοκίμασε λίγα σουτ, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς οι περισσότερες προσπάθειές του δεν κατέληξαν στο καλάθι.

🇸🇾 Sharaa plays basketball … tried four times and didn't make a single shot.



He moved closer to score one pic.twitter.com/IzojAQ5hcv — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 20, 2026

Λίγο πριν την έναρξη φιλικής αναμέτρησης που ακολούθησε, προχώρησε σε δηλώσεις, επισημαίνοντας ότι το ενδιαφέρον του για το μπάσκετ παραμένει σταθερό εδώ και χρόνια. Παράλληλα, εξήγησε πως δεν είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί ενεργά ή να παρακολουθεί συστηματικά το άθλημα, εξαιτίας των μακροχρόνιων στρατιωτικών συγκρούσεων και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη ότι η παρούσα συγκυρία δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του αθλητισμού στη Συρία, τονίζοντας πως δεν αποτελεί μόνο μορφή ψυχαγωγίας, αλλά και σημαντικό παράγοντα για την κοινωνική ανασυγκρότηση, καθώς και για την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας σε περιφερειακό επίπεδο.