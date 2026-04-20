Σκηνές έντονης αναστάτωσης και φόβου εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών σε τσίρκο στην πόλη Ροστόφ της Ρωσίας, όταν ένα επικίνδυνο περιστατικό με τίγρη προκάλεσε πανικό στις κερκίδες.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται καθαρά η στιγμή που το προστατευτικό δίχτυ υποχωρεί, επιτρέποντας σε μία από τις τρεις τίγρεις που συμμετείχαν εκείνη την ώρα στο πρόγραμμα να ξεφύγει από τον χώρο της παράστασης και να κινηθεί προς το κοινό.

Η απρόσμενη εμφάνιση του άγριου ζώου στις εξέδρες προκάλεσε έντονη αναστάτωση, με γονείς και παιδιά να πανικοβάλλονται και να σπεύδουν προς τις εξόδους, αναζητώντας τρόπο διαφυγής.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι υπεύθυνοι του τσίρκου απηύθυναν εκκλήσεις προς τους παρευρισκόμενους να παραμείνουν στις θέσεις τους, προκειμένου να μην προκληθεί περαιτέρω αναστάτωση και να μην τρομάξει το μεγαλόσωμο αιλουροειδές.

🐅 A tiger jumped over a barrier straight into the audience at a circus in Rostov



At the start of the performance, the barrier collapsed, the animals got scared — and one of the predators leapt into the crowd.



People rushed to leave their seats and run outside.



It appears that… pic.twitter.com/80USabjBJv — NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2026

Ύστερα από λίγα ιδιαίτερα κρίσιμα λεπτά, το προσωπικό του τσίρκου κατάφερε τελικά να ελέγξει την κατάσταση και να ακινητοποιήσει την τίγρη, δίνοντας τέλος στο επικίνδυνο συμβάν.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής του τσίρκου Νικολάι Ντοβγκάλουκ υποστήριξε πως «δεν είναι ότι δεν υπήρχε 100% καμία απειλή για το κοινό, αλλά αυτές είναι ήμερες τίγρεις, που σημαίνει ότι είναι εκπαιδευμένες σαν ήμερα ζώα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε πανικός και, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό εξαιτίας αυτού».

Αναφερόμενος, τέλος, στο πρόβλημα που παρουσιάστηκε με το προστατευτικό δίχτυ, ο ίδιος έκανε λόγο για «λάθος ενός εργαζόμενου» και για «σύμπτωση».