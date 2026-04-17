Ένα απίστευτο περιστατικό που θυμίζει κωμικοτραγικό σενάριο ταινίας εκτυλίχθηκε σε έναν γάμο στο Κεντ της Αγγλίας, όταν μια νύφη είδε την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της να μετατρέπεται σε εφιάλτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η 35χρονη Τζέμα Μονκ ετοιμαζόταν να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, όταν η κουνιάδα της, Αντόνια Ίστγουντ, της επιτέθηκε πετώντας μαύρη μπογιά πάνω στο πανάκριβο νυφικό της, αλλά και στο πρόσωπο και το σώμα της.



Η επίθεση, που χαρακτηρίστηκε ως πράξη εκδίκησης, σημειώθηκε λόγω μιας παλιάς οικογενειακής βεντέτας. Η δράστιδα κατηγορούσε τη νύφη ότι είχε προσπαθήσει να την κάνει να σκοντάψει στον δικό της γάμο έναν χρόνο νωρίτερα.

Παρά το σοκ και τα δάκρυα, η Τζέμα δεν πτοήθηκε. Αφού καθαρίστηκε από τη μπογιά και δανείστηκε ένα άλλο φόρεμα, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της με δύο ώρες καθυστέρηση, δηλώνοντας πως θα πήγαινε στην τελετή ακόμα και με τα εσώρουχα αν χρειαζόταν.



Οι συνέπειες για τη νύφη ήταν βαριές, καθώς το περιστατικό της προκάλεσε κατάθλιψη, οδηγώντας το ζευγάρι μέχρι και στην ακύρωση του ταξιδιού του μέλιτος.

Η δικαιοσύνη πάντως ήταν σαφής. Η Ίστγουντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα μηνών με αναστολή, υποχρεώθηκε σε 160 ώρες κοινωνικής εργασίας και καλείται να πληρώσει αποζημίωση 5.000 λιρών. Επιπλέον, της επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα δέκα ετών, με την Τζέμα να δηλώνει πως δεν πρόκειται να δεχτεί ποτέ τη συγγνώμη της και πως σχεδιάζει να ανανεώσει τους όρκους της για να σβήσει αυτή την κακή ανάμνηση, σύμφωνα με την Daily Mail.