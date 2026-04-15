Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που φέρεται να δημοσιεύτηκε από ιρανική πρεσβεία, στο οποίο απεικονίζεται ο Ιησούς να επιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ και να τον ρίχνει σε μια φλεγόμενη άβυσσο.

Το βίντεο ξεκινά με την εικόνα που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Τραμπ στο Truth Social, όπου εμφανίζεται ως μεσσιανική μορφή να «θεραπεύει» έναν άνθρωπο. Στη συνέχεια, η σκηνή μετατρέπεται σε μια επιθετική απεικόνιση, με τον Ιησού να του λέει «η ώρα της κρίσης σου έφτασε», πριν τον χτυπήσει και τον στείλει στην «κόλαση».

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την αρχική ανάρτηση, υποστηρίζοντας ότι δεν επρόκειτο για θρησκευτική απεικόνιση, αλλά για συμβολισμό:

Όπως δήλωσε, θεωρούσε ότι η εικόνα τον παρουσίαζε ως γιατρό ή εργαζόμενο του Ερυθρός Σταυρός, τονίζοντας ότι στόχος ήταν να δείξει ότι «βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι».

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να κατηγορούν τον Αμερικανό πρόεδρο για βλασφημία και να τον αποκαλούν ακόμη και «Αντίχριστο», επικαλούμενοι αναφορές από τη Αποκάλυψη του Ιωάννη.

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν έντονη ενόχληση για τη σύνδεση πολιτικού προσώπου με θρησκευτικές μορφές, τονίζοντας ότι τέτοιες απεικονίσεις προσβάλλουν θρησκευτικά αισθήματα.

Το θέμα απέκτησε και διπλωματικές προεκτάσεις, με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, να παρεμβαίνει δημόσια. Σε ανάρτησή του, καταδίκασε τα σχόλια του Τραμπ προς τον Πάπα, υπογραμμίζοντας ότι «η προσβολή του Ιησού, προφήτη της ειρήνης και της αδελφοσύνης, δεν είναι αποδεκτή».

Η υπόθεση συνδέεται και με τη δημόσια αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Πάπας Λέων, τον οποίο είχε επικρίνει, λέγοντας ότι «δεν κάνει καλή δουλειά».

Από την πλευρά του, ο Πάπας απέφυγε να οξύνει τους τόνους, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί αντιπαράθεση, αλλά τόνισε πως το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που αλλοιώνει το νόημά του.