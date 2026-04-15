Ο Δείκτης Ευκαιριών Henley (Henley Opportunity Index), που δημοσιεύθηκε παράλληλα με την Έκθεση Εκπαίδευσης 2026 της διεθνούς εταιρείας συμβούλων Henley, παρουσιάζει τις χώρες με τις καλύτερες προοπτικές για διαβίωση και εργασία παγκοσμίως.

Ο νέος δείκτης αξιολογεί τις 15 κορυφαίες χώρες στον κόσμο για να ζει και να εργάζεται κανείς, με βάση τις δυνατότητες ευκαιριών και την ποιότητα ζωής.

Η κατάταξη βασίζεται σε έξι βασικούς δείκτες: το εισοδηματικό δυναμικό, τις επαγγελματικές προοπτικές, την πρόσβαση σε κορυφαίες θέσεις εργασίας, την ποιότητα εκπαίδευσης, την οικονομική κινητικότητα και τη συνολική ποιότητα ζωής, με κάθε χώρα να βαθμολογείται με συνολική επίδοση έως 100%.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ελβετία με 86%, ενώ ακολουθούν η Σιγκαπούρη με 81% και η Αυστραλία με 80%. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες με 79%, ενώ ο Καναδάς καταγράφει 78%.

Ακολουθούν η Αυστρία με 69%, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 68% και η Νέα Ζηλανδία με 67%. Το Χονγκ Κονγκ και η Ιταλία ισοβαθμούν στο 65%, ενώ Λετονία και Μάλτα συγκεντρώνουν 62% και η Πορτογαλία βρίσκεται στο 61%.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 15η θέση στη λίστα του Henley Opportunity Index 2026, συγκεντρώνοντας συνολική επίδοση 59%.

Παρότι βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης, η παρουσία της στον δείκτη υπογραμμίζει τις προοπτικές που εξακολουθεί να προσφέρει σε επίπεδο διαβίωσης και εργασίας, σε σύγκριση με άλλες χώρες που εξετάζονται.

Αναλυτικά: