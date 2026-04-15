Η Σαουδική Αραβία θα προσφέρει επιπλέον οικονομική βοήθεια -ύψους τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων- στο Πακιστάν, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, αφού το Ισλαμαμπάντ ανήγγειλε πως θα αποπληρώσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλοτε σύμμαχο που πλέον έχει μετατραπεί σε αντίπαλο του Ριάντ, χωριστό μεγάλο δάνειο.

«Ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών (…) ο γερουσιαστής Μουχάμαντ Αρανγκτζέμπ, ανέφερε ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας δεσμεύτηκε να χορηγήσει τρία δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον» και «η εκταμίευση προβλέπεται την ερχόμενη εβδομάδα», ανέφεραν οι υπηρεσίες του.

Ο κ. Αρανγκτζέμπ, στην Ουάσιγκτον για την εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), πρόσθεσε ότι προϋπάρχουσα πιστωτική γραμμή 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα παραταθεί για απροσδιόριστη διάρκεια.

Οι υπηρεσίες του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσαν από την πλευρά τους σήμερα ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης αναχώρησε αεροπορικώς για επίσημη επίσκεψη στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας συνοδευόμενος «από αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου».

Το Σάββατο, ο σαουδάραβας υπουργός Οικονομικών Μοχάμεντ αλ Τζαντάν επισκέφθηκε το Ισλαμαμπάντ -ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη στην πακιστανική πρωτεύουσα οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή- για να προσφέρει «οικονομική υποστήριξη στο Πακιστάν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του ενήμερη σχετικά.

Μερικές ημέρες νωρίτερα το Πακιστάν, που αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, ανακοίνωσε πως θα αποπληρώσει δάνειο, χορηγημένο το 2018, τριών και πλέον δισ. δολαρίων, στα ΗΑΕ, άλλοτε πιστό σύμμαχο της Σαουδικής Αραβίας που πλέον έχει αναδειχθεί σε σκληρό ανταγωνιστή στην περιφέρεια και όχι μόνο.

Το Πακιστάν εν πολλοίς εξαρτάται από προγράμματα στήριξης του ΔΝΤ και δάνεια φιλικών χωρών, ιδίως της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, για να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του μεγάλου χρέους του, που απορροφά χονδρικά τα μισά από τα έσοδα του κράτους