Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα ότι προσβλέπει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν και ότι αναμένει ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ θα είναι θετικές ως προς την έκβαση του πολέμου.

Η δήλωση του Βανς έγινε πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Πακιστάν.

«Μην προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν», λέει ο Βανς για τις συνομιλίες με το Ιράν.

«Ανυπομονούμε για τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε πριν επιβιβαστεί στο Air Force Two ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών στο Πακιστάν.

Ο Βανς πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να «τείνουν χείρα συνεργασίας» αν οι Ιρανοί ενεργήσουν «με καλή πίστη». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αν «προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν», οι ΗΠΑ δεν θα δείξουν διάθεση ανταπόκρισης.

JD Vance departs for peace talks with Iran in Pakistan:



We’re looking forward to the negotiation. I think it’s going to be positive.



If the Iranians are willing to negotiate in good faith and extend an open hand, that’s one thing.



If they're going to try to play us, they're…

Όπως είπε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τις συζητήσεις.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Βανς θα συνοδεύεται από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ωστόσο το Ισλαμαμπάντ εξακολουθεί να αναμένει την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή μας στο Πακιστάν.

«Αισιόδοξος» ο Τραμπ

Μιλώντας στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, παρά το χάσμα των θέσεων των δύο χωρών.

Ακόμα λιγότερη βεβαιότητα στην ιρανική πλευρά: λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε μέσω X την έλευση ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν χθες Πέμπτη το βράδυ για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διέγραψε την ανάρτηση. Το μήνυμα αναρτήθηκε πρόωρα, εξήγησε υπάλληλος της πρεσβείας στο AFP, χωρίς να διευκρινίσει αν η ιρανική αντιπροσωπεία εξακολουθούσε να αναμένεται στο Ισλαμαμπάντ.

Άλλο εμπόδιο: ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ χαρακτήρισε χθες βράδυ, μέσω X, το Ισραήλ «διαβολικό» και «κατάρα για την ανθρωπότητα», κατηγορώντας το ότι διαπράττει γενοκτονία στον Λίβανο. Για «επονείδιστο» μήνυμα έκαναν λόγο οι υπηρεσίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το μήνυμα ακολούθησε τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς προχθές Τετάρτη οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 300 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 1.000 περίπου στον Λίβανο, χώρα που σύρθηκε στον πόλεμο όταν η φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν κατά την οποία σκοτώθηκε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.