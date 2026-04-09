Το Κουβέιτ ανέφερε ότι βρέθηκε στο στόχαστρο επιδρομής drones, χωρίς να ανακοινώσει από ποιον εκτοξεύτηκαν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των ενόπλων δυνάμεων αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο, στοχεύοντας εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας», αναφέρει το μήνυμα που κοινοποίησαν μέσω Χ οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ.

Λίγο αργότερα, το κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων (KUNA) μετέδωσε πως εγκαταστάσεις της Εθνοφρουράς υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί.