Ένας 26χρονος φοιτητής οδοντιατρικής έχασε τη ζωή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας στις ΗΠΑ, υπό συνθήκες που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα, καθώς, σύμφωνα με αγωγή της οικογένειάς του, η ιατρική του παρακολούθηση γινόταν εξ αποστάσεως μέσω τηλεϊατρικής.

Ο Conor Hylton, που φοιτούσε στο UConn School of Dental Medicine, εισήχθη τον Αύγουστο του 2024 σε νοσοκομείο του Κονέκτικατ αναζητώντας βοήθεια για παγκρεατίτιδα και άλλα προβλήματα υγείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε μέσα σε λίγες ώρες από τη μεταφορά του στη ΜΕΘ.

Η οικογένειά του κατέθεσε αγωγή κατά του Bridgeport Hospital Milford Campus, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ωρών που παρέμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν τον εξέτασε ποτέ γιατρός που να βρίσκεται φυσικά στο νοσοκομείο, παρά τη συνεχή επιδείνωση της κατάστασής του. Όπως αναφέρεται, αυτό συνιστά παραβίαση των πρωτοκόλλων του ίδιου του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τη μήνυση, «δεν υπήρξε επιτόπια ιατρική αξιολόγηση από τη στιγμή της εισαγωγής του έως ότου παρουσίασε συμπτώματα που έμοιαζαν με επιληπτική κρίση στις 4:30 τα ξημερώματα». Αντί για φυσική παρουσία γιατρού, το νοσοκομείο φέρεται να βασίστηκε σε «παρόχους τηλε-ΜΕΘ», δηλαδή γιατρούς που παρακολουθούσαν την κατάσταση των ασθενών εξ αποστάσεως μέσω οθονών.

Η κατάσταση του νεαρού επιδεινώθηκε δραματικά: φέρεται να γλίστρησε στο κρεβάτι, τα μάτια του να γύρισαν προς τα πίσω, να έκανε εμετό και να εμφάνισε επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού. Αμέσως σήμανε συναγερμός, διασωληνώθηκε, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αγωγή, ο θάνατός του διαπιστώθηκε από γιατρό που βρισκόταν εκτός νοσοκομείου, μέσω βιντεοκλήσης, κάτι που η οικογένεια χαρακτηρίζει ως εξαιρετικά προβληματικό.

Παράλληλα, οι συγγενείς του καταγγέλλουν ότι δεν είχαν ενημερωθεί καν για τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που είχαν την ευθύνη της φροντίδας του.

«Υπήρξε εξαιρετικά κακή επικοινωνία μεταξύ των παρόχων που ήταν υπεύθυνοι για τη ζωή του Conor, κάτι που γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο όταν η φροντίδα βασίζεται σε γιατρούς εκτός νοσοκομείου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του νοσοκομείου δήλωσε ότι είναι ενήμεροι για την υπόθεση και υποστήριξε ότι η χρήση τηλεϊατρικής αποτελεί εργαλείο που ενισχύει τη φροντίδα των βαρέως πασχόντων ασθενών. Όπως ανέφερε, «μια εξειδικευμένη εικονική ομάδα συνεργάζεται στενά με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο, παρέχοντας συνεχή παρακολούθηση και έγκαιρες αποφάσεις».

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με την οικογένεια του 26χρονου να ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του και να θέτει ερωτήματα για τον ρόλο της τηλεϊατρικής σε κρίσιμες περιπτώσεις όπως αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.