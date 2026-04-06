Ένα απρόσμενο περιστατικό κατά τη διάρκεια της αποστολής Άρτεμις ΙΙ έφερε στο προσκήνιο τον αστροναύτη Βίκτορ Γκλόβερ, ο οποίος έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν καταγράφηκε από κάμερα να κάνει ένα «διαστημικό ντους» εντός του σκάφους Όριον, καθώς κατευθυνόταν προς τη Σελήνη.

Το σχετικό υλικό μεταδόθηκε κατά λάθος από τη NASA, δείχνοντας τον 49χρονο Αμερικανό αστροναύτη να φορά μόνο το σορτσάκι του και να καθαρίζεται χρησιμοποιώντας μία «πετσέτα υγιεινής», δηλαδή το αντίστοιχο των υγρών μαντηλιών που χρησιμοποιούνται στις διαστημικές αποστολές, μετά από άσκηση. Η εικόνα του καλογυμνασμένου πιλότου προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον σε θεατές στη Γη.

Η ζωντανή μετάδοση από το εσωτερικό του διαστημοπλοίου διακόπηκε από το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον τη στιγμή που ο Γκλόβερ καθάριζε τα πόδια του, όταν έγινε αντιληπτό ότι προβάλλονταν περισσότερα από όσα είχαν προγραμματιστεί. Ωστόσο, αυτό δεν απέτρεψε τη διάδοση του βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από μισό εκατομμύριο προβολές στη Γη, με αρκετούς χρήστες να του αποδίδουν το παρατσούκλι «Buff Lightyear».

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν έντονες, με μία γυναίκα να γράφει: «Θεέ μου, ο αστροναύτης Βίκτορ Γκλόβερ είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Παρακαλώ αφήστε τον να γυμνάζεται πολύ». Ένας άλλος χρήστης δημοσίευσε emoji μυών, προσθέτοντας: «Μία επανάληψη για έναν άνδρα, ένα ολόκληρο σετ για την ανθρωπότητα». Τρίτος σχολιαστής αστειεύτηκε ότι είναι «υπερβολικά σέξι για το μπλουζάκι του», πριν συμπληρώσει: «Κυρίες, παρακαλώ, είναι παντρεμένος» και προσθέσει με νόημα: «Αλλά καταλαβαίνω».

Η χειρίστρια του Κέντρου Ελέγχου, Κριστίνα Μπερτς, διέκοψε τη μετάδοση και ενημέρωσε το πλήρωμα: «Σας ενημερώνουμε ότι, χωρίς να γνωρίζουμε τις προτιμήσεις σας, υπήρχε βίντεο του Βίκτορ το οποίο σταματήσαμε να μεταδίδεται». Ο διοικητής της αποστολής, Ριντ Γουάιζμαν, απάντησε από το σκάφος: «Το εκτιμούμε», προσθέτοντας: «Δεν είχαμε πρόβλημα με τη μετάδοση, αλλά κατανοούμε αν θέλετε να περιοριστεί. Δεν υπάρχει ζήτημα σε καμία περίπτωση».

Ο Γκλόβερ, γεννημένος στην Καλιφόρνια, είναι πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και επιλέχθηκε ως αστροναύτης της NASA το 2013, όπως αναφέρει η Daily Mail. Με τη συμμετοχή του στην αποστολή, γράφει ιστορία, καθώς γίνεται ο πρώτος μαύρος άνδρας που ταξιδεύει προς τη Σελήνη. Μαζί με τη σύζυγό του Ντιόνα έχουν τέσσερις κόρες.

Η αποστολή παρακολουθείται στενά από τον θρυλικό αστροναύτη Μπαζ Όλντριν, ηλικίας 96 ετών, ο οποίος ήταν ο δεύτερος άνθρωπος που περπάτησε στη Σελήνη μετά τον Νιλ Άρμστρονγκ, στο πλαίσιο της αποστολής Απόλλων 11 το 1969. Ο φίλος του, σκηνοθέτης Στίβεν Μπάρμπερ, δήλωσε: «Είναι ενθουσιασμένος με όλα αυτά και συνέχιζε να λέει: “Τώρα είναι η ώρα να καταλάβουμε τον Άρη!”. Μπορούσες να δεις τη χαρά στα μάτια του».

Όπως πρόσθεσε: «Μου είπε ότι χάρηκε που επιστρέφουμε. Είπε: “Είναι φανταστικό. Ακολουθούν τα βήματά μας. Έχει καθυστερήσει πολύ”».