Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού αγνοουμένων στη Χάιφα, μετά από πυραυλικό πλήγμα που έπληξε πολυκατοικία στο βόρειο Ισραήλ.

Διασώστες και πυροσβέστες συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια για τρία άτομα που δεν έχουν εντοπιστεί, ενώ η επιχείρηση προχωρά και μετά τη δύση του ήλιου με τη βοήθεια ισχυρού φωτισμού.

Τραυματίες και εικόνα καταστροφής

Σύμφωνα με την υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους ένα βρέφος.

Το κτίριο επτά ορόφων έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με εικόνες που δείχνουν σχεδόν πλήρη κατάρρευση.

Την ίδια ημέρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ κατέγραψαν πέντε ομοβροντίες πυραύλων από το Ιράν, ενεργοποιώντας τα συστήματα αεράμυνας.